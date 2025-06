Pontenurese: Fassa nuovo ds, Rizzelli resta in panchina

La Pontenurese ha risolto tempestivamente i problemi di natura tecnica scaturiti dalle dimissioni del dt Andrea Tagliaferri e del diesse Marco Granelli, temporaneamente sfociate anche in quelle del neo mister Nicholas Rizzelli e con il concreto rischio di dover ripartire da zero in sede di campagna acquisti. Piani originari ricomposti attraverso il sopraggiunto accordo del club col neo diesse Denis Fassa, ex Borgo, Salso e Felino, dove già si era rapportato in maniera proficua con Rizzelli, che ha conseguentemente deciso di tornare sui suoi passi (ri)sposando la causa biancazzurra. E le sue orme sono state prontamente ricalcate dagli attaccanti Pellegrini (ex Carpachero) e D'Aniello (ex CastFontana), nuovi volti di un organico che per ora conta delle conferme di Dordoni, Bara, Diaw, Vecchio, Contini, Casali e Lodigiani.

Resta in sospeso quella di Rizzi, mentre pare sfumato l'approdo del portiere Borges alla corte del presidente Baruzzi. Fatto è che il dg Malvicini, abile stratega, ha confermato quanto già esternato dal massimo dirigente, ossia che la Pontenurese saprà allestire un organico all'altezza del ritrovato palcoscenico d'Eccellenza.

La Libertas ha preso altre cinque giovani promesse: Samuele Guerra (05, ex Spes) ed il centrocampista Luca Porcari (04), entrambi dal Gotico, poi l'esterno Godwin Oviasogie (01, ex Folgore), il centrocampista Iakim Mitrik (05, ex San Rocco) e l'attaccante Nicolò Sigolo (06, ex Spes). Ai saluti dalla Samurai bomber Marzeglia, Laribi e Ferdenzi.