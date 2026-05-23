Pontenurese, il ds Fassa e mister Rizzelli dicono addio
Dopo la straordinaria stagione del club biancazzurro in Eccellenza
Corrado Todeschi
|1 ora fa
C’è un’offerta dalla Serie D, dal Club Milano, come del resto era abbastanza prevedibile, dopo la straordinaria stagione condotta alla guida della Pontenurese: si dividono le strade della società del presidente Riccardo Baruzzi e quella del tecnico Nicolas Rizzelli. Dice addio anche il direttore sportivo Denis Fassa che continuerà a comporre il tandem con il tecnico parmense, rivelatosi vincente nell’esperienza piacentina alla guida della matricola di Eccellenza, andata oltre ogni aspettativa.