Pontolliese premiata sul terreno del Garilli

Nella giornata di domenica, durante l’intervallo della gara tra Piacenza e Tuttocuoio finita per 4-0 a favore dei biancorossi, il pubblico presente allo stadio Garilli ha applaudito i dirigenti e i giovani del vivaio della Pontolliese, scesi sul terreno di gioco.

Si tratta del progetto “Piacenza siamo noi”, attraverso il quale la società biancorossa vuole stringere un legame sempre più forte con le realtà dilettantistiche di città e provincia.

Oltre ai ragazzi, erano presenti la presidentessa bianconera Federica Bonvini e l’allenatore della formazione Under 21 Cristian Subacchi, premiati simbolicamente con una targa e una maglia personalizzata dal socio del Piacenza, Guido Molinaroli.