Prima notte di spettacolo al Pavesi, via alla Sei Giorni delle Rose

Il conto alla rovescia è terminato ed è tutto pronto per i Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola-Sei Giorni delle Rose Bianche, con l'edizione 2025 che scatterà oggi per concludersi mercoledì 6 agosto. Come ogni anno (il ventottesimo consecutivo), il velodromo "Attilio Pavesi" accoglierà campioni e campionesse provenienti praticamente da tutto il mondo (quattro continenti rappresentati, unica assente l'Africa), con 18 gare internazionali per Under 23 (maschi e femminile) ed Elite (sempre maschi e femmine), queste ultime di classe 1 UCI, il maggior rango internazionale. L'avvio sarà all'insegna dei giovani talenti, con la categoria Under 23 che monopolizzerà il programma delle prime due giornate di gare. Oggi si inizia alle 18 con le eventuali qualificazioni, mentre alle 20,30 scatterà il programma serale: la prima sfida 2025 sarà la Corsa a punti maschile dove sarà in gara il neocampione europeo Juan David Sierra. A seguire, spazio allo Scratch femminile, mentre le ultime due gare di giornata saranno l'Eliminazione maschile e l'Americana femminile. Su Libertà in edicola, una lunga intervista all'organizzatore e "patron" della Sei Giorni, Claudio Santi.