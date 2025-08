La Sei Giorni delle Rose parte alla grande, brilla l'azzurro Davide Stella

È iniziata all’insegna dello spettacolo la 28ª edizione dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – Sei Giorni delle Rose Bianche, manifestazione di ciclismo su pista con atleti e atlete da tutto il mondo. La prima serata dedicata alle categorie Under 23 - venerdì 1 agosto - ha subito regalato emozioni e risultati di rilievo. Nell’Eliminazione maschile, il friulano Davide Stella ha brillato con un’ottima prova che ha portato in alto i colori dell’Italia.

In campo femminile, la tedesca Messane Bräutigam ha confermato il proprio status di campionessa europea firmando una doppietta d’autore, dominando sia nello Scratch che nell’Americana. A completare un debutto ad alta intensità, la Corsa a punti maschile ha visto un vero e proprio assolo della rappresentanza russa, che ha piazzato ben cinque atleti nelle prime posizioni.

Il velodromo “Attilio Pavesi” ha dunque fatto da cornice a una serata ricca di ritmo e qualità, promettendo un’edizione entusiasmante della storica manifestazione su pista. Ecco, di seguito, tutti i risultati.

CORSA A PUNTI U23 – GP ALU TECNO: SUCCESSO A VIKTOR BUGAENKO

Nel Gran Premio Alu Tecno, gara d’apertura dei GP Internazionali di Fiorenzuola, subito un ritmo sostenuto con una gara oltre 50 all’ora di media. La corsa a punti Under 23 ha visto il successo netto per Viktor Bugaenko, capace di guadagnare un giro insieme a Ilya Savekin, poi secondo. Terzo posto per Daniil Kazakov. Il primo italiano, Matteo Fiorin, ha chiuso settimo.



SCRATCH DONNE U23 – GP BUSSANDRI: VINCE LA CAMPIONESSA EUROPEA BRÄUTIGAM

Ha onorato la maglia di campionessa europea la tedesca Messane Bräutigam, che si è imposta nello Scratch Under 23 femminile (GP Bussandri) con una prova di forza netta. Alle sue spalle la connazionale Sina Temmen, mentre la polacca Maja Tracka ha completato il podio. Gara molto veloce, con una media superiore ai 47 km/h. L’azzurra Vittoria Grassi ha chiuso al sesto posto.



ELIMINAZIONE U23 – GP ROSSETTI MARKET: PRIMA GIOIA AZZURRA CON DAVIDE STELLA

Il primo successo italiano della serata è arrivato nel GP Rossetti Market con la vittoria di Davide Stella nell’Eliminazione maschile Under 23. Il friulano, classe 2006, tesserato con l’UAE Team Emirates Gen Z, ha battuto in volata il coriaceo Grigorii Skorniakov, mentre il terzo gradino del podio è andato a Daniil Zarakovskiy. «Correre per la prima volta a Fiorenzuola è stato emozionante» ha detto Stella dopo l’arrivo.



AMERICANA DONNE U23 – GP SIDERPIGHI: GERMANIA ANCORA D’ORO CON BRÄUTIGAM-LITTBARSKI

Nel GP Siderpighi, Americana femminile Under 23, nuovo trionfo per la Germania grazie alla coppia formata da Messane Bräutigam e Seana Littbarski-Gray, che ha dominato con 43 punti. La Bräutigam, già vincitrice dello Scratch, ha così firmato una splendida doppietta personale. Secondo posto per Danshina-Valgonen, mentre il bronzo è andato alle giapponesi Mizuki Ikeda e Maho Kakita, protagoniste di un’ottima regolarità. A premiare gli atleti in questa serata, oltre ai rappresentanti degli sponsor coinvolti (Paolo Orsi per Alu Tecno, Christian e Federica Bussandri per il Gp Bussandri) sono stati il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi l’Assessore allo sport del Comune di Piacenza Mario Dadati e il presidente del Comitato Fci Emilia-Romagna Pier Luigi De Vitis.