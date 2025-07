Primo colpo Ongina, ufficiale lo schiacciatore Cormio

E' Elio Cormio il primo volto nuovo della Canottieri Ongina in vista del prossimo campionato di serie B maschile. Nato il 15 giugno 1998 a Molfetta, Cormio (alto un metro e 93 centimetri) è reduce dalla stagione in A2 a Cantù. La sua carriera inizia nella città natale, dove fin da giovanissimo è stato aggregato nella squadra locale di Superlega. La sua maturazione è iniziata con il biennio in B a Massa Lubrense, mentre nella stagione interrotta dal Covid, Cormio ha disputato la categoria a Lucera. L'annata 2020/2021 lo ha visto debuttare in A3 a Palmi per poi tornare una stagione nella «sua» Molfetta in B in un'annata costellata anche da un infortunio e un'operazione chirurgica. La ripresa passa dal biennio di La Spezia in B, infine la scorsa annata in A2 a Cantù. Le statistiche in serie A parlano per lui di 42 partite (28 in A2 e 14 in A3) con 13 vittorie (9 in A2 e 4 in A3).

Cinquanta i punti complessivamente messi a segno in campionato oltre ai 13 in Coppa Italia. «Classe 1998, Elio è stato il primo che ha aderito al nuovo team - afferma il direttore sportivo della Canottieri Ongina Donato De Pascali - è’ un atleta di ottimo carattere che seguivamo da tempo e già in passato eravamo stati molto vicini a chiudere un accordo. Tecnicamente è uno schiacciatore completo dotato di avambracci educati e di molteplici traiettorie e soluzioni di attacco, inoltre dispone anche di una buonissima pipe e di un servizio particolarmente ficcante. Rappresenta un prototipo di giocatore ideale per costruire un roster equilibrato e di qualità. Probabilmente se al termine del suo percorso giovanile vicino all’orbita della Superlega non avesse dovuto affrontare un infortunio importante, il suo destino sportivo avrebbe potuto offrirgli ulteriori soddisfazioni di ancor più alto livello».

«Con il presidente Colombi e il ds De Pascali - conferma Cormio - ci eravamo sentiti anche l'anno scorso ed era nato un feeling particolare. Le nostre strade non si erano incrociate, quest'anno la Canottieri Ongina si è fatta risentire molto presto e sono stati sistemati tutti gli aspetti. Mi sono sentito voluto e fa molto piacere quando la gente ti apprezza. A livello di obiettivi, personalmente vorrei togliermi diverse soddisfazioni. Vengo da un anno abbastanza complicato, dove il campo mi è un po' mancato. Ora vorrei tornare a divertirmi giocando e arrivando più in alto possibile. Per esempio, non ho mai giocato i play off e mi piacerebbe lottare per qualcosa di importante. Come schiacciatore, mi sento equilibrato, dal punto di vista tecnico ed emotivo. Battuta e attacco sono i miei due fondamentali migliori».