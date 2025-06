«Proveremo a portare il Giro Next Gen a Castel San Giovanni»

Gossolengo il passato con la partenza di tappa del Giro Baby di trent'anni fa, Fiorenzuola e il Penice (oltre le altre località toccate tra mercoledì e ieri) il presente, mentre Castel San Giovanni potrebbe essere il futuro. Lo spettacolo offerto dal Giro Next Gen con la partenza di tappa di ieri a Fiorenzuola è destinato a non rimanere un ricordo sporadico, perché per l'edizione 2026 la cittadina castellana è orientata a raccogliere idealmente il testimone. Ad annunciarlo è Giulio Maserati, a capo del Gs Luigi Maserati a cui va il merito di aver rinverdito recentemente i fasti dello storico Giro del Medio Po.

«Mi piacerebbe - le parole di Maserati a "Libertà" negli attimi che precedevano la partenza di Fiorenzuola - avere una tappa il prossimo anno a Castel San Giovanni, abbinandola al Giro del Medio Po. Nell'organizzazione del Giro Next Gen c'è Marco Selleri di Extra Giro, che già collabora con noi, così come il direttore di corsa Raffaele Babini. Abbiamo tutte le interlocuzioni per pensare a intavolare un discorso, magari già a settembre, mentre nel mentre sentiremo l'interesse e la disponibilità a livello locale».