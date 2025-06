Il Giro Next Gen ha salutato Piacenza con la scalata del Penice

Il Giro Next Gen ha salutato il territorio piacentino con il transito prima delle 14 al Passo del Penice nella quinta tappa partita poco prima di mezzogiorno da Fiorenzuola. La carovana rosa della manifestazione internazionale per Under 23 ha toccato anche Pontenure, San Giorgio, Ponte Vangaro, Rivergaro, Canova Ponte e Bobbio (dove era previsto un Traguardo volante). Varzi è stato il passaggio nella provincia pavese prima di sbarcare nell'Alessandrino, con il Passo Coppi (secondo Gpm di giornata dopo il Penice), e di arrivare a Gavi.

L'irlandese Adam Rafferty della Hagens Berman Jayco ha regalato la quinta vittoria straniera in altrettante tappe. Entrato nella fuga giusta di giornata, Rafferty è scattato in solitaria a tre chilometri dall'arrivo, riuscendo a beffare i compagni di attacco e festeggiando la sua prima vittoria stagionale. Piazza d'onore per Filippo Turconi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè), terzo Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Development Team). La notizia di giornata, però, riguarda la classifica generale, con il belga Jarno Widar (Lotto Development Team) che ha perso la maglia rosa, ora sulle spalle di Lucke Tuckwell (Bora Hansgrohe Rookies). Il nuovo leader ha 26 secondi di vantaggio su Omrzel e 36 su Turconi, mentre Widar accusa un ritardo di 1 minuto e 23 secondi, sette in meno di Lorenzo Finn.

La partenza da Fiorenzuola nelle foto di Claudio Cavalli

La galleria fotografica La Presse