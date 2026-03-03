Putzolu, operazione ok: fuori per sei settimane

Il Piacenza Calcio ha comunicato che l’operazione chirurgica a cui è stato sottoposto oggi il centrocampista Tommaso Putzolu, infortunatosi al menisco mediale del ginocchio sinistro nel match interno contro il Pro Palazzolo di domenica 22 febbraio, è riuscita perfettamente. «Il club, nel ringraziare il dottor Del Vecchio e la sua equipe - si legge nella nota - informa che il giocatore dovrebbe rientrare in gruppo tra sei settimane».