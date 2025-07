Putzolu per la mediana del Piacenza

Altro inserimento in casa Piacenza: oggi la società biancorossa ha ufficializzato il tesseramento di Tommaso Putzolu, centrocampista classe 1999 cresciuto nel vivaio dell'Inter e che ha sempre militato nel campionato di Serie D. Tra le sue esperienze del passato, l'Inveruno, tre stagioni alla Caronnese, Serravezza e, nello scorso torneo, la maglia della Pro Sesto. Quasi 200 gettoni di presenza complessivi in quarta categoria per il centrocampista nato a Carate Brianza, dotato di buon fisico e che sarà tra gli uomini deputati ad affiancare Taugourdeau sulla linea mediana del Piace 2025/2026.