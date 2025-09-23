«Qualche big si è accorto di me, ma penso a centrare l’obiettivo»

Attende un paio di secondi per replicare a qualsiasi domanda gli venga posta. E quasi mai tradisce imbarazzo o esitazioni quando risponde ad ogni quesito con imperturbabile serenità. Freddo? No, Leonardo Fornaroli è qualcos’altro ed è sicuramente fattore-chiave per tenere a bada i cavalli di un’automobile che viaggia ai limiti delle possibilità umane.

«L’unico avversario da temere è il sottoscritto», replica senza esitazioni quando, nel corso della sua visita a Libertà (ospite d'eccezione alla prima puntata di Zona Sport), gli si chiede chi sia il rivale più temuto per conquistare il secondo titolo mondiale consecutivo, il primo in Formula 2.

Un piccolo patrimonio di 19 punti da gestire in Qatar e Abu Dhabi (28 novembre e 5 dicembre) per Fornaroli, che ha nell’americano Crawford il rivale più temibile.

Non lo molla nemmeno per un attimo il coach della Yama Arashi, Gianfranco Rizzi.

E inevitabilmente emerge il tema legato al futuro e a quella doppia parolina magica che diventa sempre più assonante al cognome del baby fuoriclasse del volante: «Certo che la Formula Uno resta il grande sogno e obiettivo. Contatti? Preferisco affermare che qualche big si è accorto del sottoscritto, ma non significa di certo aver compiuto un passo che per ora resta un obiettivo. Altre categorie, magari nella velocità americana sono affascinanti, è innegabile, ma la Formula Uno resta al top della mia graduatoria assoluta».

Nuova stagione aperta brillantemente con ospiti importanti e un esordio alla conduzione. Marcello Tassi in questa nuova stagione di Zona Sport, in onda ogni martedì alle 21 su Telelibertà, è accompagnato da Selina Pozzi nei rinnovati studi di via Benedettine. Oltre a Fornaroli, focus sulla pallacanestro: Riccardo Bottioni e Giovanni Poggi, capitani di Bees e Assigeco, oltre al vice allenatore della Bakery Alessandro Bernini hanno analizzato il turno inaugurale del campionato di Serie B nazionale. E poi tanto rugby, con il capitano dei Lyons, Alessadro Moretto e il tecnico del Piacenza, Claudio Forte.