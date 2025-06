Quindici incontri per ricordare Antonio Nicolini

Vedremo giovani campioni sfidarsi per il titolo regionale, ma soprattutto guantoni pronti a incrociarsi di nuovo nel ricordo di un amico che non c'è più. Nuova riunione pugilistica della Salus et Virtus Boxe di Piacenza, che domani sera metterà in mostra alcuni dei propri talenti. Quindici incontri pe la terza edizione del memorial “Antonio Nicolini”, sul ring dalle 19.30 nel piazzale della cooperativa Sant'Antonio (via Emilia Pavese 238) pugili locali contro avversari provenienti da fuori provincia. Tra i protagonisti, i salussini Andres Pasieka e Badereddine Hormatallah per le semifinali regionali, poi Aymane Zrari, Mounib Broudi, Morel Betti e tanti altri.

L'evento è organizzato da Salus, coop Sant'Antonio e Raffaella Rivoli, collaboratrice del sodalizio piacentino e residente del quartiere Sant'Antonio che da un paio di anni ha voluto rendere omaggio ad Antonio Nicolini, abitante della zona scomparso prematuramente e grande appassionato di boxe.