Reazione Assigeco, delude la Bakery. Bees, ko con onore

Una vittoria e due sconfitte. E' questo il bilancio del mercoledì della pallacanestro piacentina. L'Assigeco, nel terz'ultimo turno del girone d'andata, ha fatto valere la propria superiorità con Legnano e, al Palabanca, grazie a un grande Anawenke e alle bombe dalla distanza di Criconia (100% dai 9 metri) ha reagito alla sconfitta di domenica scorsa e si appresta ad affrontare con ritorvata fiducia, e una posizione di graduatoria favorevole, una delle capolista, Vicenza.

Proprio i veneti questa sera hanno avuto ragione, come da pronostico, dei Bees Fiorenzuola: i valdardesi, sempre all'inseguimento, hanno comunque retto bene senza accusare croli che, di fronte alla maggiore caratura vicentina, rappresentava pericolo concreto. I ragazzi di Del Re hanno invece dimostrato carattere e volontà di andare oltre i limiti.

Delude invece la Bakery che, dopo il successo con Omegna, cade in casa con Fidenza in un vero scontro salvezza. Entusiamo al palazzetto per la presenza dell'argento mondiale di salto triplo Andrea Dallavalle, ma i biancorossi hanno gettato alle ortiche un'importante opportnità per dare continuità e di accorciare una graduatoria che resta complicata per la squadra di coach Salvemini.

Questi i tabellini delle tre gare:

ASSIGECO PIACENZA-SAE SCIENTIFICA SOEVIS LEGNANO 77-70 (20-19, 47-36, 57-52)

ASSIGECO: Valesin 8, Calbini 9, Poggi 10, Anaekwe 19, Pepper 3, Kuot 2, Criconia 20, Mazzucchelli 6, Sarmiento. N.e.: Fiorillo, Ferraro, Cattivelli. All.: Lottici

LEGNANO: Riva 1, Scali 7, Cizauskas 17, Stepanovic 3, Sodero 15, De Capitani 3, Quinti 17, Oboe 5, Mastroianni 2. N.e.: Pirovano. All.: Piazza

ARBITRI: Tirozzi, Caneva e Turello.

Bakery Basket Piacenza-Foppiani Fulgor Fidenza 59-69 (17-25, 32-43, 49-54)

Bakery Basket Piacenza: Dore 16, Giannone 11, Bocconcelli 3, Ricci 10, Abba 9, Morvillo 1, Korlatovic 3, Borriello 6, Banella, Beccari N.e, Salvaderi N.e, Scardoni N.e. All. Salvemini.

Foppiani Fulgor Fidenza: Centanni 17, Mantynen 14, Scattolin 3, Placinschi 4, Martini 10, Carnevale N.e, Pezzani 8, Scardoni 2, Ghidini 6, Caporaso N.e, Obase N.e, Mane 5. All. Bizzozi.

S4 ENERGIA VICENZA – FIORENZUOLA BEES 89-76 (20-13, 31, 37, 63-51)

S4 ENERGIA VICENZA: Marchet, Carr 6, Da Campo 2, Turra, Gasparin 19, Pisano 17, Pendin, Marangoni 16, Preti 10, Vanin 8, Beretta 11, Cecchin. Coach: Gabriele Girelli

FIORENZUOLA BEES: Mazburss, Biorac 9, Obljubech 8, Abdoul Razak, Bottioni 11, Korsunov 2, De Zardo 14, Ceparano 8, Crespi 7, Ambrosetti 17. Coach: Marco Del Re