Record e il Master Usa per Rebecca Cravedi

L'ingegnere-velocista è tornata dagli Stati Uniti con un Master in Ingegneria dell'aviazione e dei trasporti e anche con diversi record personali conseguiti sui 60, 100 e 200 metri. Si tratta di Rebecca Cravedi, velocista dell'Atletica Piacenza che, anche grazie alle sue grandi doti in pista, ha conseguito e sfruttato alla grande la borsa di studio che l'ha condotta in un college americano, a Chicago, dove si è messa in luce sia nel percorso accademico che sportivo.

"Sottovalutiamo molto le università italiane - ha spiegato la 26enne - ma dopo questa esperienza le ho rivalutate. Sono stati due anni molto importanti per la sottoscritta nel corso dei quali sono entrata in contatto con persone di mezzo mondo. Ho migliorato tutti i miei personali e a settembre tornerò: mi è stato proposto un altro anno e lo sfrutterò per immergermi nuovamente in un ambiente in cui l'atletica, come tutte le altre discipline, sono vissute come maggiore passione rispetto all'Italia".