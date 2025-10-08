Rigore di D'Agostino al 90', il Piace avanza in Coppa

Alla fine ci pensa D’Agostino. Un rigore del numero 10, subentrato nel finale, permette al Piacenza di passare il turno nei trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D. Il 2-1 al Progresso al Garilli matura tutto nel secondo tempo, dopo un avvio a rilento: biancorossi avanti con Garnero e ripresi da Mascanzoni, prima del sigillo decisivo del “Mago” nel recupero.

Poco da segnalare nel primo tempo fino alla mezz’ora, quando Lordkipanidze lancia Arba, fermato dall’ultimo difensore sul tentativo di dribbling. Al 44’, primo vero tiro in porta con il destro da posizione defilata di Campagna, respinto da Gelati. La sfida si sblocca a inizio ripresa, con il Piace che passa al terzo minuto del secondo tempo grazie al gol di Garnero, bravo a sfruttare il lavoro di Pino sulla trequarti. Vantaggio che dura appena 5’: sul cross di Mezzadri da destra, Mascanzoni segna l’1-1 con una girata di testa.

Partita che rallenta ancora fino all’ultimo quarto d’ora, quando i biancorossi vanno all’assalto per cercare il gol vittoria. Più che i cambi (dentro Silva, i giovani Sollini, Trombetta e Pizzi e solo nel finale D’Agostino), sono le incursioni di Campagna a indirizzare la gara. Il centrocampista prima è steso da Giovane mentre è lanciato a rete (solo ammonizione per l’arbitro), poi sfiora il 2-1 di testa sulla punizione di D’Agostino e infine con la girata aerea trova la deviazione di Cavini, che salva con la mano sulla linea di porta: rigore per il Piacenza ed espulsione per il difensore dei bolognesi.

Al 91’, dal dischetto va D’Agostino che spiazza Gelati e lancia il Piace verso i sedicesimi di Coppa Italia di Serie D. La squadra di Franzini affronterà la vincente di Pavia-Sant’Angelo, in programma stasera.

IL TABELLINO

Piacenza-Progresso 2-1

Piacenza (4-3-3): Kolgecaj; Arba, Cabri, Martinelli (1’ s.t. Silva), Bertin (23’ s.t. Pizzi); Campagna, Lordkipanize, Mazzaglia (18’ s.t. Sollini); Bianchetti (38’ s.t. D’Agostino), Pino (23’ s.t. Trombetta N), Garnero. All. Franzini. Panchina: Ribero, Putzolu, D’Agostino, Poledri, Ciuffo.

Progresso (4-2-3-1): Gelati; Mezzadri (38’ s.t. Odalo), Cortesi, Bonetti (12’ s.t. Giovane), Stellacci; Cavazza, Barbaro S (28’ s.t. Sansò); Guidi (27’ s.t. Kola), Cavini, Del Bianco; Mascanzoni (18’ s.t. Zattoni). All. Graffiedi. Panchina: Roccia, Barbaro G, Maltoni, Dandini.

Arbitro: Cisternini di Seregno.

Reti: 3’ s.t. Garnero (Pi), 8’ s.t. Mascanzoni (Pr); 46’ s.t. rigore D’Agostino (Pi).

Note: ammonito Giovane. Espulso Cavini (Pr) al 44’ s.t. Angoli 12-2; Recupero 1’-4’.