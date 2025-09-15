«Rigore netto, ma non sia un alibi per la sconfitta»

Il Piacenza non ci sta: questa volta l’errore arbitrale subito è davvero troppo grosso.

L’episodio contestato è quello del macroscopico fallo di mano in area di rigore del Cittadella Vis Modena, non visto dal direttore di gara e che in seguito ha portato all’espulsione di mister Franzini per proteste e perfino all’atroce beffa della sconfitta a causa del gol del 2-1 subito pochi istanti dopo. Tutto il disappunto del popolo biancorosso è ben rappresentato dalle parole del direttore generale Francesco Fiorani, intervenuto ieri sera a Zona Calcio su Telelibertà: «Dobbiamo avere un approccio diverso alla partita - ha detto sollecitato dal conduttore Michele Rancati e dai giornalisti di Libertà Corrado Todeschi e Marco Villaggi - e il motivo per il quale non siamo riusciti a tornare con i tre punti dalla trasferta di Modena è questo. Non possiamo iniziare le partite così e questo è un problema che si ripete e va risolto. Dobbiamo però ripartire dal secondo tempo di Modena, in cui abbiamo fatto vedere un gioco migliore, speriamo di farlo già dalla gara di sabato prossimo contro l’Imolese».

Si arriva così all’episodio incriminato, Fiorani ha anche cercato di avere qualche spiegazione da parte del direttore di gara, ma senza alcun successo: «Abbiamo provato a dialogare con l’arbitro a fine partita e non c’è stato modo di potergli parlare. Credo che il suo sia un errore evidente, ma ancora più grave lo è da parte del guardalinee. Entrambi hanno poche partite alle spalle e probabilmente non avevano la necessaria esperienza, ma ribadisco che non abbiamo perso per colpa del direttore di gara. Ovviamente abbiamo chiesto rispetto nelle sedi opportune, il direttore di gara era semplicemente non adeguato alla categoria. Però quello che non è accettabile sono i nostri primi 45 minuti. Il gol che abbiamo subito dopo questo episodio arriva per un errore nostro, da parte di Pizzi che è un giovane di qualità e che era anche entrato benissimo in partita: con questo voglio dire che ho grande fiducia nel nostro gruppo e non dobbiamo cercare alibi, l’importante è migliorare l’approccio alle gare e mi aspetto che succeda già sabato contro l’Imolese: grazie anche alla promozione che abbiamo attuato, mi aspetto un pubblico nutrito».

Nell’ultima parte del programma, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, dall’Eccellenza alla Terza Categoria: ospite in studio la Virtus Piacenza con il presidente Enrico Pagani, il dg Alfredo Mazzoni e il ds Federico Labrini.