Rimonta Piace, buon test contro l’Oltrepò

Finisce 3-1 per i biancorossi l’amichevole giocata al Bertocchi

Gabriele Faravelli
|3 ore fa
©Libertà/Claudio Cavalli
©Libertà/Claudio Cavalli
1 MIN DI LETTURA
Piacenza di rimonta al Bertocchi: l'allenamento congiunto contro l'Oltrepò termina 3-1. Vanno in vantaggio gli ospiti dopo pochi minuti con Lo Monaco che con un sinistro a giro batte Kolgecaj; risponde Mustacchio a metà primo tempo con un tap in dopo la parata del portiere sul tiro di Ganz. Ripresa a tinte biancorosse, Mazzaglia conquista calcio di rigore trasformato da Manuzzi, chiude i giochi De Vitis con un bel colpo di testa su corner di D'Agostino. Volenterosa la prova dei tanti giovani biancorossi in prestito ai lombardi, in particolare di Hrom e Lucino.
Il tabellino 
PIACENZA-OLTREPÒ 3-1
PIACENZA: Kolgecaj, Poledri, Sbardella, Cabri, Garnero, Arba, Mazzaglia, Mustacchio, Lordkipanidze, Pizzi, Ganz. Entrati: Ribero, Sartorelli, D'Agostino, De Vitis, Manuzzi, Martinelli, Asencio. All. Franzini. 
OLTREPÒ: Leoni, Bartoli, Caremoli, Cabella, Bernini, Lucino, Momodu, Lo Monaco, Infantino, Rasu, Hrom. Entrati: Fossati, Gandolfi, Crivelli, Franceschinis. All. Granoche. 
Reti: 4' pt Lo Monaco (O), 25' pt Mustacchio (P), 27' st rig. Manuzzi (P), 37' st De Vitis (P).
Arbitro: Lecca (Piacenza).
