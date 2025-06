River Balaclà sul tetto del mondo. Le foto

Campioni assoluti nella pallavolo ai Csit Word Games del Csi, una sorta di campionato internazionale sotto l'egida della Confederazione Sportiva Internazionale dei lavoratori. Il River Balaclà, società di pallavolo mista, si conferma formazione dotata di ottime capacità tecniche e anche di un allenatore esperto come coach Carbonetti: dopo svariati titoli Csi a livello provinciale, ma anche regionale e nazionale conquistati negli anni, i piacentini superano i confini dello Stivale e, in Grecia, hanno realizzato un autentico capolavoro. Ex giocatrici e giocatori, appassionati e comunque sportivi dilettanti, ma soprattutto amici: è questa la formazione che nell'ultimo weekend ha conquistato un traguardo speciale, piegando a Loutraki, i modenesi della Barbaiocchi, in un ultimo atto tutto italiano.

Prima, il sestetto piacentino, inserito in una competizione che ha visto la partecipazione di 4.500 atleti provenienti da 43 Paesi differenti, ha eliminato avversarie statunitensi, messicane, estoni e portoghese. In semifinale è stata la formazione lettone a creare difficoltà alla squadra nostrana, accompagnata in Grecia da tanti familiari-tifosi-amici che hanno reso ancor più bella la conquista della finalissima. E nel match decisivo, è emersa tutta la grinta di Cavallaro e compagnia in un derby emiliano-romagnolo infuocato ma che ha aperto alla grande festa finale dei piacentini. «Ringraziamo soprattutto lo sponsor, un'azienda privata locale, che ha consentito questa trasferta e soprattutto questa gioia immensa» hanno detto i nuovi campioni mondiali di pallavolo mista, targata Csit. «Una menzione speciale la meritano mogli, fidanzate, mariti e figli arrivati in Grecia per supportare incessantemente i piacentini con tifo e bandiere - hanno detto all'unisono i neo campioni -. Un ringraziamento va sicuramente a Leonardo Scanferla (campione del mondo in carica FIVB) che si è prestato come eccezionale social media manager, nonché tifoso della moglie Martina. Questi i protagonisti della spedizione greca:

Il roster

Barbara Fagioli

Martina Dell'Orto

Isabella Dong

Alessia Testa

Sara Cavallaro

Eleonora Valentini

Thomas Godi

Alessio Zo

Gabriele Frino

Stefano Baggio

Ivano Fiamma

Allenatori

Massimiliano Carbonetti

Omar Amoros

Dirigente accompagnatore

Samuele Marni