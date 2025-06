Rossi si dimette dallo Sporting, Roveda lascia la Libertas

Fulmine a ciel sereno in casa Sporting Fiorenzuola, dove per motivi personali mister Mirko Rossi ha rassegnato le dimissioni. Decisione che ha spiazzato la società, con cui l’ormai ex tecnico aveva concertato e avallato ogni mossa di mercato. Ora il club del presidente Schenardi, nella fattispecie il diesse Marco Cavanna, sta valutando più profili di allenatori e già nei primi giorni di settimana entrante è prevista la fumata bianca circa il successore di Rossi. Tra i papabili, se non in pole position l’ex tecnico della Borgonovese, Andrea Ferranti. Week end contrassegnato dai cambi della guardia in panchina visto che pure la Libertas è rimasta orfana del mister prescelto in alternativa ad Anelli (che ha rinunciato all’incarico per motivi professionali), cioè il lombardo Gigi Roveda. Separazione, quest’ultima, pare originata da divergenze di vedute sul piano tecnico; fatto è che la buona rosa allestita dal club, pressoché completata con l’innesto del portiere Giulio Giumini (03 ex Vigolzone), si trova di nuovo senza condottiero; a breve, peraltro, il presidente Cella ed il team manager Parenzan ovvieranno all’insorto problema: Emilio Manzini e Alfredo Albertelli tra i candidati principali ad assumere la guida tecnica della compagine canarina.

Il difensore centrale Filippo Marabelli (ex CastFontana) si è accasato alla Spes.

L’Arquatese ha preso l’attaccante Gabriele Panni (97, ex Fersina Perginese).

Il Podenzano tiene nel mirino il centrocampista Andrea Garilli (92, Pontolliese), mentre ha salutato i fratelli Boglioli, Malik (Libertas), Viani (fine attività) ed il difensore Pietro Merli (04), promesso sposo al Vigolzone.

Oltre al portierone Ironi, la Primogenita, sempre affidate alle cure del tandem tecnico Albasi-Mazzocchi, ha abbinato al confermato zoccolo duro gli innesti dei difensori Matteo Lucini (02, ex Folgore) e Matteo Maschi (98, ex Samurai), del centrocampista Andrea Zuccotti (00, ex San Corrado) e dei due svincolati, Alessandro Noto e Moussa Diop Fallou.