Vince Rovigo e i Lyons non riescono a strappare punti: al “Battaglini” i veneti proseguono nella propria marcia in vetta alla classifica, mentre i Leoni arrivano a un passo da un punto di bonus che sarebbe stato meritato per lo sforzo profuso nella ripresa. Sono tre le mete marcate dai bianconeri, a firma di Scatigna, Capitan Moretto e Felipe Moretti. Dopo un primo tempo difficile, in cui Rovigo si è subito portata avanti di 4 mete, i Leoni hanno lottato ad armi pari, segnando più punti degli avversari nella ripresa.

Inizio sprint per il Rovigo, che sfrutta la rimessa laterale per colpire: nei primi 10 minuti arrivano due mete in fotocopia con la spinta degli avanti. Al 15’ sfuriata dei trequarti, con Lertora e Gesi che semina il panico nella difesa bianconera e lanciano in meta Sari, a cui segue un’altra segnatura da maul avanzante firmata da Giulian. Il primo squillo dei bianconeri arriva al 28’ con Scatigna che dirige il lavoro degli avanti e finalizza il lavoro con la prima segnatura pesante dei suoi. Non si fa attendere però la risposta dei Bersaglieri, con Cosi che sfonda in meta dopo aver giocato velocemente un calcio di punizione. Nel finale di frazione i Lyons si fanno vedere di nuovo in attacco, ma la difesa rossoblù fa buona guardia fermando un paio di situazioni pericolose.

In avvio di ripresa meglio i Lyons, con una fiammata di Moore che porta i bianconeri in attacco: a finalizzare l’occasione è Capitan Moretto che si allunga oltre la linea al 47’. Pronta però la reazione di Rovigo, con Cantini che dopo pochi minuti si tuffa alla bandierina dopo una lunga azione manovrata dei Bersaglieri ristabilendo le distanze. Al 60’ nuovo squillo dei Lyons, con Moretti che finalizza in meta un grande lavoro degli uomini di mischia. Nel finale i Leoni si gettano all’assalto per la quarta meta, ma sprecano più di una buona occasione a un passo dal traguardo, così il risultato rimane fermo sul 40-19 per i Bersaglieri di Rovigo.

Una prestazione da cui i Lyons non traggono punti ma buone sensazioni, specie per la reazione del secondo tempo e la ricerca del punto di bonus. I Leoni torneranno in campo la prossima settimana a Padova contro il Petrarca.

Rugby Rovigo Delta-Sitav Rugby Lyons 40-19

Marcatori: p.t.: 3’ m. Giulian tr Lertora (7-0), 7’ m. Giulian tr. Lertora (14-0), 15’ m. Sari tr. Lertora (21-0), 19’ m. Giulian (26-0), 29’ m. Scatigna tr. Moore (26-7), 30’ m. Cosi tr. Lertora (33-7) s.t: 47’ m. Moretto tr. Moore (33-14), 49’ m. Cantini tr Lertora (40-14), 60’ m. Moretti tr. Moore (40-19).

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta: Cantini; Lertora, Elettri (53’ Uncini), Moscardi (63’ Diederich Ferrario), Gesi; Smith, Sari (71’ Visentin); Bianchi, (53’ Steolo), Meggiato; Sironi, Fourcade (53’ Zucconi); Corvalan (47’ Pomaro), Giulian (cap.) (41’ Frangini), Leccioli (41’ Della Sala). All. Davide Giazzon.

Sitav Rugby Lions: Pasini; Solari (70' Groppelli), Moore, Coluzzi, Calosso (70’ Oppizzi); Via G, Via A (41’ Colombo); Perazzoli, Lacenere, Rossetti (45’ Cisse); Moretto (cap), Salerno (55’ Broccio); Tripodo (45' Moretti), Scatigna (55’ Bolzoni), Montesissa (55’ Bona). All. Tino Paoletti.

Arb.: Parisi Cosimo Danilo (CT) AA1: Meschini Francesco (MI) AA2: Iavarone Vincenzo (PG) Quarto uomo: Acciari Paolo (PG) TMO: Trentin Luca (MB)

Calciatori: Lertora 5/6, Moore 3/4

Note: giornata soleggiata ma fredda con 9°, terreno pesante.

Punti conquistati in classifica: 5 Rovigo, 0 Lyons Player of the match: Rafael Lertora (Rovigo)Rugby Rovigo Delta v Sitav Rugby Lyons 40-1