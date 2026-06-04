Lo scudetto del rugby parla anche piacentino

Svegliarsi al mattino e leggere sui giornali di essere diventato campione d’Italia nel massimo campionato di rugby con la maglia del Valorugby Emilia è una gran bella soddisfazione.

È quanto accaduto a Federico Cuminetti, piacentino classe 2002, all’indomani della vittoria sul Petrarca Padova nella finale scudetto 2025-2026. «È stato un gran bel risveglio – commenta il trequarti-centro – anche se la sveglia non è suonata presto visti i festeggiamenti del giorno prima. La soddisfazione è enorme perché nonostante Reggio Emilia sia una società storica, nata nel 1945 (solo nel 2018 assume la denominazione Valorugby Emilia, ndc), questo è il primo scudetto conquistato nella sua storia. La possiamo considerare davvero un’impresa, arrivata grazie ad uno sforzo comune da parte di dirigenti, staff tecnico, giocatori, tifosi e naturalmente dalla proprietà nella figura del presidente Enrico Grassi»