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Lo scudetto del rugby parla anche piacentino

Federico Cuminetti, piacentino classe 2002, è il trequarti-centro del Valorugby Emilia

Leonardo Piriti
|2 ore fa
Federico Cuminetti, campione d'Italia
Federico Cuminetti, campione d'Italia
1 MIN DI LETTURA
Svegliarsi al mattino e leggere sui giornali di essere diventato campione d’Italia nel massimo campionato di rugby con la maglia del Valorugby Emilia è una gran bella soddisfazione. 
È quanto accaduto a Federico Cuminetti, piacentino classe 2002, all’indomani della vittoria sul Petrarca Padova nella finale scudetto 2025-2026. «È stato un gran bel risveglio – commenta il trequarti-centro – anche se la sveglia non è suonata presto visti i festeggiamenti del giorno prima. La soddisfazione è enorme perché nonostante Reggio Emilia sia una società storica, nata nel 1945 (solo nel 2018 assume la denominazione Valorugby Emilia, ndc), questo è il primo scudetto conquistato nella sua storia. La possiamo considerare davvero un’impresa, arrivata grazie ad uno sforzo comune da parte di dirigenti, staff tecnico, giocatori, tifosi e naturalmente dalla proprietà nella figura del presidente Enrico Grassi» 

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