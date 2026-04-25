I Lyons chiudono la stagione vincendo a Vicenza

Si chiude con una vittoria in trasferta la stagione regolare 2025-2026 di Serie A Élite della Sitav Lyons, che grazie ai 4 punti conquistati a Vicenza mantiene l’ottavo posto in classifica, salendo però a quota 19 punti, lasciando al Biella l’ultima posizione con 15 punti. Dunque, quella che rischiava di trasformarsi in una stagione mediocre a seguito delle varie vicissitudini iniziali, si è invece risolta in una annata positiva sotto diversi aspetti, ad iniziare dal numero di successi. Bilancio che lascia forse un pizzico di rammarico per qualche occasione sprecata e che avrebbe potuto attribuire alla squadra bianconera una posizione di classifica migliore.

Il tabellino

Vicenza - Sitav Lyons 17-20

Vicenza: Sperandio, Tavuyara, Castro-Ansaldo (2’st Filippetto), Leaupepe, Coppo; Heymans (6’st Perello-Alvarez), Panunzi (21’st Gregorio), Vunisa, Pretz, Ferrari, Parolo (6’st Franchetti), Mirenzi (21’st Menon), Leso (12’st Bettinelli), Ferrara (25’st Chimenti-Borrell), Zago (34’st Braggiè). All.: Cavinato.

Sitav Lyons: Via G., Pasini, Waqaicece (25’st Bart-Cobbah), Rodina, Gaetano, Camero (25’st Russo), Via A. (25’st Colombo),Moretto, Perazzoli, Cisse (6’st Bance), Bottacci (6’st Cemicetti), Cutler, Moretti, (6’st Salerno), Maggiore (12’st Borghi), Libero (6’st Bona). All.: Paoletti.

Arbitro: Riccardo Angelucci di Livorno.

Cartellini: al 27’ giallo a Leaupepe. Calciatori: Heymans 2/2; Camero 4/4; Perello-Alvarez 1/1. Spettatori: 500 circa. Player of the Match: Matias Camero (Lyons).

Marcatori: 1’ cp Heymans (3-0); 18’ mt Zago tr Heymans (10-0); 20’ mt Rodina tr Camero (10-7); 28’ mt Bottacci tr Camero (10-14); secondo tempo: 6’ cp Camero (10-17); 16’ cp Camero (10-20); 28’ m Gregorio tr Perello-Alvarez (17-20).



