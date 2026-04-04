Lyons epici: battuto Mogliano dopo un'ora in inferiorità

Impresa clamorosa dei Lyons Rugby, che nonostante 60 minuti di inferiorità numerica battono 20-17 Mogliano in un Beltrametti in tripudio per i ragazzi di Paoletti. Una prestazione da annali per i Leoni, che nonostante errori e avversità conquistano una vittoria meritata e cercata, mettendo in campo tutto il loro orgoglio e cuore.

Nella giornata di festa di Bance, premiato al termine dell’incontro come player of the match per l’ennesima prova da leader difensivo (288° presenza in maglia Lyons per il piacentino), i Lyons si regalano una Pasqua da campioni con una vittoria di gran cuore.

Una vittoria che vuol dire ben più dei 4 punti in classifica in Serie A Élite, per una formazione bianconera che regala ai propri sostenitori una giornata di festa con una prova eroica. Nel concreto, i Leoni superano Biella in classifica e agganciano Vicenza al 7° posto.

Archiviata con questa grande vittoria nell’ultima gara in casa della stagione, i Lyons sono attesi domenica 12 aprile sul campo del Valorugby Emilia.

La cronaca

Nei primi 20 minuti Mogliano non esce dalla metà campo offensiva, complice un’ammonizione a Bottacci per gioco pericoloso, imitato da Libero al 20’ che viene spedito nella panca dei puniti per in avanti volontario. In inferiorità numerica i Leoni trovano la via per la meta con Camero al 25’, ma la segnatura è cancellata per fallo di ostruzione di Gaetano. Mogliano si innervosisce non trovando spazio in attacco, e Schiabel incappa in un placcaggio alto che viene sanzionato con un cartellino giallo al 26’. In 14v14 i Leoni sbloccano le marcature con Cutler: Calosso semina il panico sull’ala, trova il sostegno di Nalaga che attrae la difesa e scarica per lo stesso Calosso, che riesce a lanciare in mezzo ai pali il seconda linea australiano. Mogliano trova finalmente la forza di portarsi in attacco, e una volta ritrovata la parità numerica gli ospiti vanno a segno con Santucho per impattare sul 7-7. Al 40’ arriva la svolta della gara: Libero, già ammonito, viene espulso con il secondo giallo per fallo in chiara occasione da meta. Mogliano ringrazia e segna da mischia con Pettinelli portandosi sul 7-14 e tutto il secondo tempo da affrontare in superiorità numerica.

Nella ripresa i Lyons dimostrano ancora una volta di essere la squadra più pronta e reattiva: alla prima azione conquistano subito un calcio di punizione che Camero spedisce tra i pali, e al 44’ ribaltano la partita. Calosso intercetta un passaggio all’ala di Magni, riportando la palla in mezzo ai pali per il vantaggio bianconero. Mogliano è alle corde, e nei minuti successivi i Leoni riescono a rintuzzare gli attacchi ospiti e portarsi in attacco: al 55’ Camero aggiunge altri tre punti dalla piazzola e porta i suoi a +6. Mogliano si appoggia alla superiorità in mischia e all’energia portata dalla panchina per portarsi in attacco, varcando la linea di meta con Miranda che però si vede annullata la meta per pallone perso in avanti. Al 68’ i Veneti si accontentano dei tre punti con un calcio di punizione trasformato da Teneggi, ma nel finale di gara i Lyons riescono a mantenere il possesso e far scorrere il cronometro. Hanno anche una touche in attacco, ma Mogliano difende bene e cerca l’ultimo assalto, che viene fermato dai bianconeri rubando il pallone in rimessa laterale: Via calcia il pallone fuori e pone fine alle avversità per il giubilo dello stadio Beltrametti.

Il tabellino

Serie A Élite - XV giornata

Sitav Rugby Lyons v Mogliano Veneto Rugby 20-17 (7-14).

Marcatori: p.t. 4’ m Cutler tr Camero (7-0), 16’ mt Marquez Santucho tr Teneggi (7-7), 40’ mt Pettinelli tr Teneggi (7-14) s.t. 42’ cp Camero (10-14), 44’ mt Calosso tr Camero (17-14), 55’’ cp Camero (20-14), 67’ cp Teneggi (20-17).

Sitav Rugby Lyons: Pasini; Gaetano (41’ Acosta), Nalaga, Rodina, Calosso; Camero, Via A; Moretto (cap), Bance (68’ Cimicetti), Perazzoli; Bottacci (65’Cisse), Cutler; Moretti, Bolzoni (41’ Maggiore), Libero. All.: Paoletti.

Mogliano Veneto Rugby: Campanati; Schiabel, Boni, Magni (49’ Coletto), Dal Zilio (cap); Teneggi (67’Favaretto), Bellotto; Pettinelli (55’ Casartelli), Semenzato, Finotto; Pontarini, Brevigliero (49’ Miranda); Marquez Santucho (55’ Genovese) , Pelli (49’ Bonan), Gentile. All. Casellato, Minto.

Arb. Dante D’Elia (Bari); AA1: Luca Bisetto (Treviso); AA2: Christian Covati (Piacenza); TMO: Filippo Bertelli (Brescia).

Cartellini: 7’ cartellino giallo a Bottacci (Sitav Rugby Lyons), 21’ cartellino giallo a Libero (Sitav Rugby Lyons), 26’ cartellino giallo a Schiabel (Mogliano Veneto Rugby), 40’ cartellino rosso a Libero (Sitav Rugby Lyons).

Calciatori: Camero 4/4 (Sitav Rugby Lyons), Teneggi 3/3 (Rugby Viadana 1970).

Spettatori: 700 circa.

Player of the Match: Abdoul Nourou Bance (Sitav Rugby Lyons).