Lyons epici: battuto Mogliano dopo un'ora in inferiorità
Impresa dei bianconeri, che vincono 20-17 nel tripudio del Beltrametti
Redazione Online
|1 giorno fa
L'esultanza finale dei Lyons ©Libertà/Angela Petrarelli
Impresa clamorosa dei Lyons Rugby, che nonostante 60 minuti di inferiorità numerica battono 20-17 Mogliano in un Beltrametti in tripudio per i ragazzi di Paoletti. Una prestazione da annali per i Leoni, che nonostante errori e avversità conquistano una vittoria meritata e cercata, mettendo in campo tutto il loro orgoglio e cuore.
Nella giornata di festa di Bance, premiato al termine dell’incontro come player of the match per l’ennesima prova da leader difensivo (288° presenza in maglia Lyons per il piacentino), i Lyons si regalano una Pasqua da campioni con una vittoria di gran cuore.
Una vittoria che vuol dire ben più dei 4 punti in classifica in Serie A Élite, per una formazione bianconera che regala ai propri sostenitori una giornata di festa con una prova eroica. Nel concreto, i Leoni superano Biella in classifica e agganciano Vicenza al 7° posto.
Archiviata con questa grande vittoria nell’ultima gara in casa della stagione, i Lyons sono attesi domenica 12 aprile sul campo del Valorugby Emilia.
Nella giornata di festa di Bance, premiato al termine dell’incontro come player of the match per l’ennesima prova da leader difensivo (288° presenza in maglia Lyons per il piacentino), i Lyons si regalano una Pasqua da campioni con una vittoria di gran cuore.
Una vittoria che vuol dire ben più dei 4 punti in classifica in Serie A Élite, per una formazione bianconera che regala ai propri sostenitori una giornata di festa con una prova eroica. Nel concreto, i Leoni superano Biella in classifica e agganciano Vicenza al 7° posto.
Archiviata con questa grande vittoria nell’ultima gara in casa della stagione, i Lyons sono attesi domenica 12 aprile sul campo del Valorugby Emilia.
La cronaca
Nei primi 20 minuti Mogliano non esce dalla metà campo offensiva, complice un’ammonizione a Bottacci per gioco pericoloso, imitato da Libero al 20’ che viene spedito nella panca dei puniti per in avanti volontario. In inferiorità numerica i Leoni trovano la via per la meta con Camero al 25’, ma la segnatura è cancellata per fallo di ostruzione di Gaetano. Mogliano si innervosisce non trovando spazio in attacco, e Schiabel incappa in un placcaggio alto che viene sanzionato con un cartellino giallo al 26’. In 14v14 i Leoni sbloccano le marcature con Cutler: Calosso semina il panico sull’ala, trova il sostegno di Nalaga che attrae la difesa e scarica per lo stesso Calosso, che riesce a lanciare in mezzo ai pali il seconda linea australiano. Mogliano trova finalmente la forza di portarsi in attacco, e una volta ritrovata la parità numerica gli ospiti vanno a segno con Santucho per impattare sul 7-7. Al 40’ arriva la svolta della gara: Libero, già ammonito, viene espulso con il secondo giallo per fallo in chiara occasione da meta. Mogliano ringrazia e segna da mischia con Pettinelli portandosi sul 7-14 e tutto il secondo tempo da affrontare in superiorità numerica.
Nella ripresa i Lyons dimostrano ancora una volta di essere la squadra più pronta e reattiva: alla prima azione conquistano subito un calcio di punizione che Camero spedisce tra i pali, e al 44’ ribaltano la partita. Calosso intercetta un passaggio all’ala di Magni, riportando la palla in mezzo ai pali per il vantaggio bianconero. Mogliano è alle corde, e nei minuti successivi i Leoni riescono a rintuzzare gli attacchi ospiti e portarsi in attacco: al 55’ Camero aggiunge altri tre punti dalla piazzola e porta i suoi a +6. Mogliano si appoggia alla superiorità in mischia e all’energia portata dalla panchina per portarsi in attacco, varcando la linea di meta con Miranda che però si vede annullata la meta per pallone perso in avanti. Al 68’ i Veneti si accontentano dei tre punti con un calcio di punizione trasformato da Teneggi, ma nel finale di gara i Lyons riescono a mantenere il possesso e far scorrere il cronometro. Hanno anche una touche in attacco, ma Mogliano difende bene e cerca l’ultimo assalto, che viene fermato dai bianconeri rubando il pallone in rimessa laterale: Via calcia il pallone fuori e pone fine alle avversità per il giubilo dello stadio Beltrametti.
Il tabellino
Serie A Élite - XV giornata
Sitav Rugby Lyons v Mogliano Veneto Rugby 20-17 (7-14).
Marcatori: p.t. 4’ m Cutler tr Camero (7-0), 16’ mt Marquez Santucho tr Teneggi (7-7), 40’ mt Pettinelli tr Teneggi (7-14) s.t. 42’ cp Camero (10-14), 44’ mt Calosso tr Camero (17-14), 55’’ cp Camero (20-14), 67’ cp Teneggi (20-17).
Sitav Rugby Lyons: Pasini; Gaetano (41’ Acosta), Nalaga, Rodina, Calosso; Camero, Via A; Moretto (cap), Bance (68’ Cimicetti), Perazzoli; Bottacci (65’Cisse), Cutler; Moretti, Bolzoni (41’ Maggiore), Libero. All.: Paoletti.
Mogliano Veneto Rugby: Campanati; Schiabel, Boni, Magni (49’ Coletto), Dal Zilio (cap); Teneggi (67’Favaretto), Bellotto; Pettinelli (55’ Casartelli), Semenzato, Finotto; Pontarini, Brevigliero (49’ Miranda); Marquez Santucho (55’ Genovese) , Pelli (49’ Bonan), Gentile. All. Casellato, Minto.
Arb. Dante D’Elia (Bari); AA1: Luca Bisetto (Treviso); AA2: Christian Covati (Piacenza); TMO: Filippo Bertelli (Brescia).
Cartellini: 7’ cartellino giallo a Bottacci (Sitav Rugby Lyons), 21’ cartellino giallo a Libero (Sitav Rugby Lyons), 26’ cartellino giallo a Schiabel (Mogliano Veneto Rugby), 40’ cartellino rosso a Libero (Sitav Rugby Lyons).
Calciatori: Camero 4/4 (Sitav Rugby Lyons), Teneggi 3/3 (Rugby Viadana 1970).
Spettatori: 700 circa.
Player of the Match: Abdoul Nourou Bance (Sitav Rugby Lyons).