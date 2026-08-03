Lyons, scontro salvezza per iniziare

La Federazione italiana rugby ha reso noto il calendario della massima divisione nazionale maschile, che prenderà il via il 17 ottobre per concludersi il 2 giugno con la finale che assegnerà lo Scudetto numero 96.

Sono dieci le squadre ai nastri di partenza, tra cui i Lyons.

Le prime quattro classificate al termine della regular season di Serie A Élite, che si concluderà il 1 maggio, accederanno ai play-off. Il doppio turno di semifinale vedrà affrontarsi la prima e la quarta classificata e la seconda e la terza classificata: andata nel fine settimana del 15/16 maggio 2027, ritorno programmato per il 22/23 maggio 2027.

Per i bianconeri piacentini l’esordio stagionale sarà in casa: nel weekend del 17 ottobre sarà ospite al Beltrametti la neopromossa Rugby Parabiago, in quella che si annuncia già come una sfida dalla grande importanza per l’obiettivo salvezza. Alla seconda giornata ci sarà invece la sfida con il Valorugby Emilia campione d’Italia al Mirabello di Reggio Emilia, seguito dalla partita casalinga con Vicenza.

Tra la quarta e la quinta giornata doppia trasferta veneta per i Leoni, che affronteranno nell’ordine Rovigo e Petrarca Padova, per poi tornare al Beltrametti per la gara con le Fiamme Oro. A cavallo delle festività ci saranno la trasferta con Mogliano e la gara casalinga con Biella, per terminare il girone di andata con il Derby del Po con Viadana.

Dal 30 gennaio il girone di ritorno, che vedrà la conclusione il 1o maggio al Beltrametti per la gara con Viadana.

I coach Paoletti e Forte

Il calendario dei Lyons Rugby

1ª Giornata

Andata: 17/10/2026 (ore 15:30) | Ritorno: 30/01/2027 (ore 14:30)

Sitav Rugby Lyons — Rugby Parabiago 1948

2ª Giornata

Andata: 24/10/2026 (ore 15:30) | Ritorno: 06/02/2027 (ore 14:30)

Valorugby Emilia — Sitav Rugby Lyons

3ª Giornata

Andata: 14/11/2026 (ore 15:30) | Ritorno: 27/02/2027 (ore 14:30)

Sitav Rugby Lyons — Rangers Rugby Vicenza

4ª Giornata

Andata: 28/11/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 06/03/2027 (ore 14:30)

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta — Sitav Rugby Lyons

5ª Giornata

Andata: 05/12/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 03/04/2027 (ore 14:30)

Rugby Petrarca — Sitav Rugby Lyons

6ª Giornata

Andata: 12/12/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 10/04/2027 (ore 14:30)

Sitav Rugby Lyons — Fiamme Oro Rugby

7ª Giornata

Andata: 19/12/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 17/04/2027 (ore 14:30)

Mogliano Veneto Rugby — Sitav Rugby Lyons

8ª Giornata

Andata: 16/01/2027 (ore 14:30) | Ritorno: 24/04/2027 (ore 15:30)

Sitav Rugby Lyons — Biella Rugby Club

9ª Giornata

Andata: 23/01/2027 (ore 14:30) | Ritorno: 01/05/2027 (ore 15:30)

Rugby Viadana 1970 — Sitav Rugby Lyons

Playoff

Semifinali: andata il 15/16 maggio; ritorno il 22/23 maggio

Finale: 2 giugno (sede da definire)