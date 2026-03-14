Non basta un buon primo tempo, Lyons ko con Viadana

Un grande primo tempo non basta ai Lyons, che rimangono a secco nella ripresa e vedono il Viadana allungare nel punteggio. Se nella prima frazione la partita è stata equilibrata e piacevole, nella ripresa si è assistito a un monologo giallonero, limitato a sole due mete da una difesa Lyons tenace e coraggiosa. Alla fine Viadana porta a casa una vittoria con punto di bonus importante in ottica classifica, mentre i Lyons restano a quota 9 punti.

I primi a colpire sono i Lyons, con un’azione che parte dalla propria metà campo e trova in difficoltà la difesa profonda di Viadana: Ciardullo si fa stoppare il calcio di liberazione, e Via serve l’assist a Rodina che può tuffarsi in mezzo ai pali per il vantaggio Lyons dopo 5’. Viadana cerca di mantenere il possesso, forzando all’errore i Leoni sotto pressione: al 13’ Calosso viene punito con una cartellino giallo per un in avanti volontario, lasciando i suoi in 14, e al 16’ Matenga subisce la stessa sorte per intervento falloso in area di meta, per cui viene anche comminata la meta di punizione. Nonostante il duro colpo i Lyons si riorganizzano, e in 13 uomini risalgono il campo e si riportano in vantaggio con un calcio piazzato trasformato da Camero. Risponde subito Viadana, a segno con una meta di Ciardullo su intercetto. I Lyons però restano in partita, con i bianconeri che rispondono con una bellissima meta realizzata da Calosso all’ala al 30’: punteggio sul 17-14 e una prima mezzora davvero divertente. Nel finale di frazione Viadana si riporta in attacco, e proprio allo scadere trova la segnatura pesante con Zaridze che riporta i suoi in vantaggio di due punti.

Viadana mantiene l’abbrivio in avvio di ripresa, decisa a chiudere la pratica: subito un cartellino giallo inflitto a Scatigna mette in discesa il compito, con Sommer che schiaccia in mezzo ai pali la meta del 17-26. Viadana resta in controllo delle operazioni nella ripresa, non lasciando spazio ai Leoni che non riescono a rendersi pericolosi: a chiudere i conti e Capitan Boschetti, che firma la quinta meta dei suoi al 65’ a suggello di una prestazione da Player of the match. Nel finale i Lyons cercano almeno il punto di bonus difensivo, ma gli sforzi vengono vanificati dalla difesa giallonera. I Leoni torneranno in campo domenica 22 sul campo del Biella.

Sitav Rugby Lyons v Rugby Viadana 1970 17-33 (17-19)

Marcatori: p.t. 4’ m Rodina tr Camero (7-0), 16’ meta di punizione Viadana (7-7), 23’ cp Camero (10-7), 27’ m Ciardullo tr Ferro (10-14), 30’ m Calosso tr Camero (17-14), 40’ m Zaridze (17-19). S.t. 43’ m Sommer tr Ferro (17-26), 66’ m Boschetti tr Ferro (17-33)

Sitav Rugby Lyons: Matenga (53’ Gaetano); Calosso, Nalaga, Rodina, Pasini (60’ Russo); Camero, Via A (66’ Colombo); Moretto (cap), Bance, Perazzoli (62’ Baas); Bottacci (53’ Cemicetti), Cutler; Moretti (53’ Horgan), Scatigna (53’ Maggiore), Libero (53’ Acosta). All. Paoletti.

Rugby Viadana 1970: Frutos Macchi (72’ Lenzi), Ciardullo, Ceballos, Zaridze, Bussaglia (62’ Orellana), Ferro, Di Chio (56’ Jelic), Segovia (56’ Colledan), Catalano, Boschetti, Sommer (56’ Loretoni), Bruni, Caro Saisi (45’ Oubina R) , Casasola (41’ Dorronsoro, 70’ Casasola), Mistretta (41’ Oubina A). All. Anesi.

Arbitro: Cosimo Parisi (Catania). AA1: Francesco Meschini (Milano) AA2: Antonio Luzza (Torino)

TMO: Stefano Pennè (Lodi)

Cartellini: 13’ cartellino giallo a Calosso (Sitav Rugby Lyons), 16’ cartellino giallo a Matenga (Sitav Rugby Lyons), 42’ cartellino giallo a Scatigna (Sitav Rugby Lyons), 78’ cartellino giallo a Colombo (Sitav Rugby Lyons)

Calciatori: Camero 3/3 (Sitav Rugby Lyons), Ferro 4/5 (Rugby Viadana 1970)

Note: Giornata piovosa, terreno in perfette condizioni, Spettatori 450 circa,

Player of the Match: Fabrizio Boschetti (Rugby Viadana 1970