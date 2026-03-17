Rugby Lyons: «Lo storico presidente Sandro Pattarini ha passato la palla»

«Nella notte del 16 marzo ci ha lasciato un grande Lyons: il nostro storico Presidente Sandro Pattarini ha passato la palla». Lo ha reso noto la società sportiva Rugby Lyons 1963.

«Sandro ha guidato la nostra famiglia per 24 anni, dal 1973 al 1999 - si legge nel comunicato della società -, in due mandati da 13 e 11 intervallati da due anni in cui venne eletto nel Consiglio Federale FIR. In questo grandioso periodo ha accompagnato la nostra società in un percorso di crescita che, partendo dalla Serie C, la portò per la prima volta nel massimo campionato italiano, con la storica promozione in Serie A del 1982. Negli 11 anni successivi i Leoni disputarono 8 campionati di Serie A e Serie A1, cementandosi come società di riferimento del rugby italiano. A Sandro si deve anche l’intuizione e la realizzazione del progetto della nostra Sede di Via Rigolli, che ha dato una casa forte e stabile alla nostra famiglia. Sandro ha amato i Lyons fino alla fine - conclude la nota -, restando vicino alla nostra società e rimanendo il suo primo tifoso, un amico e punto di riferimento per tanti di noi. Ogni membro della nostra comunità deve riconoscenza e affetto a Sandro per il suo operato e per l’amore e la cura dati alla nostra società».