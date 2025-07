Sitav Rugby Lyons, Emanuele Solari tornerà ad allenare il First XV bianconero

Sarà una “cerniera” 8-9 a guidare la prima squadra di Sitav Rugby Lyons nella prossima stagione: Emanuele Solari tornerà ad allenare il First XV bianconero, a distanza di 6 anni dalla storica promozione in Serie A Elite conquistata da capo allenatore nel 2019. Solari affiancherà il nuovo Head Coach Kingi Matenga in questa nuova avventura, ritrovando il suo ex compagno di squadra neozelandese: i due hanno condiviso lo spogliatoio nella stagione 2005-2006, quando Matenga disputò una fantastica annata in bianconero in Serie A2.

In casa Lyons Emanuele Solari non ha bisogno di presentazioni: le 258 presenze con la prima squadra parlano da sole, e anche come tecnico l’ex mediano di mischia ha saputo conquistare traguardi importanti con le squadre Lyons. Assieme a Davide Baracchi, con cui ha formato uno staff tecnico affiatato fin da quando fu affidata loro la guida delle squadre giovanili, ha conquistato la promozione in Serie A Elite del 2019, accompagnata dalla vittoria del campionato di Serie A, e negli ultimi tre anni ha contribuito alla grande crescita della Formazione Cadetta, salita dalla Serie C alla Serie B e disputando una stagione di livello nell’ultima annata, per la prima volta in un campionato nazionale.

Solari conosce molto bene il gruppo dei giocatori, porta esperienza e cuore Lyons, ma la parola chiave che vuole usare è “entusiasmo”: “Sono contento e onorato di essere di nuovo alla guida della Prima Squadra: sarà una sfida impegnativa, che anche per me e la mia famiglia comporterà dei sacrifici, ma che ho accettato di buon grado per quella che per me è una seconda pelle, ovvero la maglia nera con il Leone. Sono contento di ritrovare al mio fianco Kingi Matenga, con cui ho mantenuto un bellissimo rapporto nel corso degli anni nonostante sia tornato in Nuova Zelanda per proseguire la sua carriera, e insieme siamo molto affiatati e motivati. Vogliamo e dobbiamo riportare la Famiglia Lyons al centro del progetto, con i ragazzi cresciuti nel vivaio che hanno voglia e fame di misurarsi con la Prima Squadra e la Serie A Elite: per farlo possiamo contare su uno staff tecnico rinnovato e competente, abbiamo tutti voglia di dimostrare il nostro valore e non vediamo l’ora di creare di nuovo questa magia all’interno del gruppo. Sono convinto delle qualità di ogni singolo ragazzo che si misurerà con questa sfida, starà a noi stimolarli e farli rendere al meglio: ognuno di loro amerà il fatto di giocare per la prima squadra e di rappresentare tutta la nostra famiglia. Infine, volevo ringraziare ancora una volta Davide Baracchi, con cui in questi anni abbiamo fatto un grande lavoro tecnico e psicologico su molti giovani talenti che ora si affacceranno al massimo campionato italiano: i risultati che otterremo saranno anche merito suo, e faremo di tutto per renderlo fiero”.

Gli allenamenti a ranghi completi della prima squadra inizieranno lunedì 28 luglio, agli ordini di Kingi Matenga ed Emanuele Solari.