Piacenza

Svelato il calendario della Serie A Elite: i Lyons esordiscono a Rovigo

Dopo i primi quattro turni il campionato riprenderà a dicembre, a causa della concomitanza con i test autunnali della Nazionale

Redazione Online
August 7, 2025|2 ore fa
La Federazione Italiana Rugby ha diramato oggi il calendario del prossimo campionato di Serie A Elite, che vedrà la Sitav Rugby Lyons ai nastri di partenza per il settimo anno di fila. La massima divisione nazionale prenderà il via il prossimo 11 ottobre18 turni di regular season, l’ultimo il 25 aprile, qualificheranno quattro formazioni alla fase play off. La squadra ultima classificata verrà retrocessa alla Serie A nella stagione 2026/27.
Il doppio turno di seminale tra la prima e la quarta classificata e la seconda e la terza classificata al termine della stagione regolare (andata il 9/10 maggio; ritorno il 16/17 maggio), decreterà le due finaliste per il Titolo di Campione d’Italia Assoluto maschile 2025/26 che si affronteranno nel fine settimana del 29/30 maggio (sede da definire).
Esordio da brividi per i Leoni di Kingi Matenga, che faranno visita ai Campioni d’Italia in carica della Femi-CZ Rugby Rovigo nella prima giornata di campionato. La settimana successiva ci sarà la prima sfida casalinga per i bianconeri, che sabato 18 ottobre attenderanno le Fiamme Oro al Beltrametti. A seguire, ci sarà la sfida in trasferta alla finalista dello scorso campionato Viadana, per tornare al Beltrametti nel weekend di Ognissanti quando i Leoni ospiteranno la neopromossa Biella.
Dopo i primi quattro turni il campionato riprenderà a dicembre, a causa della concomitanza con i test autunnali della Nazionale: il 6 dicembre al Beltrametti arriverà il Petrarca Padova, mentre nell’ultima gara del 2025 i Lyons sfideranno in trasferta il Mogliano. A gennaio si chiuderà il girone di andata, con le sfide casalinghe a Valorugby e Vicenza inframezzate dalla trasferta di Colorno.
 
CALENDARIO SERIE A ELITE MASCHILE 2025/26

1° turno
And. 11 ottobre ore 15:30; Rit. 31 gennaio ore 14:30
Femi CZ Rugby Rovigo  - Sitav Rugby Lyons

2° turno And. 18 ottobre ore 15:30; Rit. 14 febbraio ore 14:30 Sitav Rugby Lyons - Fiamme Oro Rugby
3° turno And. 25 ottobre ore 15:30; Rit. 14 marzo ore 14:30 Rugby Viadana 1970 - Sitav Rugby Lyons
4° turno And. 1 novembre ore 14:30; Rit. 21 marzo ore 14:30 Sitav Rugby Lyons - Biella Rugby Club 5° turno And. 6 dicembre ore 14:30; Rit. 28 marzo ore 14:30 Sitav Rugby Lyons - Petrarca Rugby
6° turno And. 13 dicembre ore 14:30; Rit. 4 aprile ore 15:30 Mogliano Veneto Rugby - Sitav Rugby Lyons
7° turno And. 10 gennaio ore 14:30; Rit. 11 aprile ore 15:30 Sitav Rugby Lyons - Valorugby Emilia
8° turno And. 17 gennaio ore 14:30; Rit. 18 aprile ore 15:30 HBS Colorno - Sitav Rugby Lyons
9° turno And. 24 gennaio ore 14:30; Rit. 25 aprile ore 15:30 Sitav Rugby Lyons - Rangers Vicenza
Semifinali: andata il 9/10 maggio; ritorno il 16/17 maggio Finale: 29/30 maggio
 

