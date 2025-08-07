Svelato il calendario della Serie A Elite: i Lyons esordiscono a Rovigo

La Federazione Italiana Rugby ha diramato oggi il calendario del prossimo campionato di Serie A Elite, che vedrà la Sitav Rugby Lyons ai nastri di partenza per il settimo anno di fila. La massima divisione nazionale prenderà il via il prossimo 11 ottobre; 18 turni di regular season, l’ultimo il 25 aprile, qualificheranno quattro formazioni alla fase play off. La squadra ultima classificata verrà retrocessa alla Serie A nella stagione 2026/27.

Il doppio turno di seminale tra la prima e la quarta classificata e la seconda e la terza classificata al termine della stagione regolare (andata il 9/10 maggio; ritorno il 16/17 maggio), decreterà le due finaliste per il Titolo di Campione d’Italia Assoluto maschile 2025/26 che si affronteranno nel fine settimana del 29/30 maggio (sede da definire).

Esordio da brividi per i Leoni di Kingi Matenga, che faranno visita ai Campioni d’Italia in carica della Femi-CZ Rugby Rovigo nella prima giornata di campionato. La settimana successiva ci sarà la prima sfida casalinga per i bianconeri, che sabato 18 ottobre attenderanno le Fiamme Oro al Beltrametti. A seguire, ci sarà la sfida in trasferta alla finalista dello scorso campionato Viadana, per tornare al Beltrametti nel weekend di Ognissanti quando i Leoni ospiteranno la neopromossa Biella.

Dopo i primi quattro turni il campionato riprenderà a dicembre, a causa della concomitanza con i test autunnali della Nazionale: il 6 dicembre al Beltrametti arriverà il Petrarca Padova, mentre nell’ultima gara del 2025 i Lyons sfideranno in trasferta il Mogliano. A gennaio si chiuderà il girone di andata, con le sfide casalinghe a Valorugby e Vicenza inframezzate dalla trasferta di Colorno.

CALENDARIO SERIE A ELITE MASCHILE 2025/26

1° turno

And. 11 ottobre ore 15:30; Rit. 31 gennaio ore 14:30

Femi CZ Rugby Rovigo - Sitav Rugby Lyons





2° turno And. 18 ottobre ore 15:30; Rit. 14 febbraio ore 14:30 Sitav Rugby Lyons - Fiamme Oro Rugby

3° turno And. 25 ottobre ore 15:30; Rit. 14 marzo ore 14:30 Rugby Viadana 1970 - Sitav Rugby Lyons

4° turno And. 1 novembre ore 14:30; Rit. 21 marzo ore 14:30 Sitav Rugby Lyons - Biella Rugby Club 5° turno And. 6 dicembre ore 14:30; Rit. 28 marzo ore 14:30 Sitav Rugby Lyons - Petrarca Rugby

6° turno And. 13 dicembre ore 14:30; Rit. 4 aprile ore 15:30 Mogliano Veneto Rugby - Sitav Rugby Lyons

7° turno And. 10 gennaio ore 14:30; Rit. 11 aprile ore 15:30 Sitav Rugby Lyons - Valorugby Emilia

8° turno And. 17 gennaio ore 14:30; Rit. 18 aprile ore 15:30 HBS Colorno - Sitav Rugby Lyons

9° turno And. 24 gennaio ore 14:30; Rit. 25 aprile ore 15:30 Sitav Rugby Lyons - Rangers Vicenza

Semifinali: andata il 9/10 maggio; ritorno il 16/17 maggio Finale: 29/30 maggio