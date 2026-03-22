Vernasca, il sogno di Daniel si avvera: il rugbista vola in Australia

Il rugby sta all’Australia come il calcio all’Italia, in termini di popolarità e capillarità. Daniel Bruzzi, rugbista classe 2003, in questi giorni fa il conto alla rovescia: da Vernasca a Sunshine Coast (regione nel Queensland del Sud, ad un’ora e mezza di volo da Sidney), parte mercoledì prossimo. Ad attenderlo c’è una divisa blu e nera, quella della Maroochydore Swans, una squadra di rugby australiana che colleziona partite dal 1974. «Non so esattamente come sia nata la passione per questo sport: ho iniziato a giocare a Vernasca, quando dodici o tredici anni fa c’era una squadra giovanile. Io, allora, ero alle elementari e partecipavo a qualche allenamento», racconta Bruzzi, che a cavallo tra la prima e la seconda media inizia a giocare per il Rugby Valdarda a Fiorenzuola.

«In terza media mi sono spostato nel Rugby Noceto, dove sono rimasto per circa sei anni - continua Bruzzi -. Poi a Milano, all’Accademia Federazione Italiana Rugby, e a seguire un ritorno nel Noceto». In serie Elite del rugby Noceto, dove è arrivato dopo due anni in serie A, ha giocato fino a pochi mesi fa: intermezzo con il Rugby Colorno, dove ha vinto due campionati italiani. «Ora avevo bisogno di fare nuove esperienze: mi stavano cercando altre squadre italiane, ma un amico mi ha parlato dell’Australia. Ho detto “proviamo” e, nell’arco di un mese, ho chiuso l’accordo. Il contratto, ad ora, è di un anno», spiega Bruzzi, che per partire mette in stand-by l’università.