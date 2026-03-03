Ruggito dei Wolverines: «Fatto tutto nel modo giusto»

Una serata di sport a tutto tondo quella di Zona Sport, la trasmissione di Telelibertà condotta da Marcello Tassi e Selina Pozzi. Tra pista, parquet e diamante è andato in scena il racconto di realtà piacentine che stanno vivendo una stagione da protagoniste, dalla velocità di Piace Skaters al basket femminile di Fiorenzuola, fino al football americano dei Piacenza Wolverines.

Per la società di pattinaggio, il vicepresidente Vittorio Romiti ha sottolineato l’avvio brillante di annata, impreziosito dai due titoli italiani conquistati da Arianna Santacroce, giovane promessa della velocità. «Allenamenti quotidiani, preparazione mentale e aggressività in pista» sono le armi che hanno permesso ad Arianna di confermarsi ai vertici, con lo sguardo già rivolto agli Europei, senza smettere di sognare Mondiali e Olimpiadi. Intanto la società si prepara a organizzare i campionati regionali al pattinodromo di corso Europa il 29 marzo.

Dallavalle e Santacroce

Si passa al parquet: anche il basket femminile dell'Fbk Fiore Valdarda sta vivendo un momento positivo. Con 13 vittorie in 21 partite, la squadra guidata da Ariele Zanella conferma un percorso solido e ambizioso. Tra le protagoniste c’è la guardia maltese Ylenia Bonett, arrivata in Italia grazie a Claudio Massari – allenatore del settore giovanile - e determinata a spingere le valdardesi verso la Serie A2. Accanto a loro anche Anna Merlini che si destreggia tra università, lavoro e allenamenti: «Studio psicologia, lavoro part time, ma il basket non mancherà nel mio futuro».

Bonett e Merlini

Spazio poi al football americano, dove il Piacenza Wolverines ha ben figurato fin dalla prima giornata del campionato di Nine Football League di domenica, vincendo contro il Lugano. Tra i protagonisti c’è Lorenzo Dallavalle, ricevitore e veterano, che sottolinea la forza del gruppo: «Sappiamo bene che è uno sport in cui se, tutti non fanno le cose nel modo giusto, non si può vincere. E noi lo abbiamo fatto», ha spiegato.

"Determinazione e responsabilità" sono anche le parole chiave di Zaccaria Masrour, passato dal rugby al football americano e oggi centro e long snapper. Raccolta l’eredità di un punto di riferimento come Gigi De Pasquale, Masrour è consapevole della pressione: «Se non ti fai capire, salta tutto».