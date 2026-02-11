Sakura, nel ricordo del maestro Penna una donazione all'Hospice
E' andato in scena nei giorni scorsi la prima edizione del memorial intitolato allo storico maestro del judo piacentino
Redazione Online
|3 ore fa
Oltre settanta giovanissimi atleti per una giornata a tutto judo, ma soprattutto nel ricordo di una figura che ha lasciato un segno profondo. Vincenzo Penna, scomparso il 1° settembre dello scorso anno, è stato al centro dei pensieri di tutti nel corso del primo memorial andato in scena al palazzetto dello sport di via Alberici. Un evento che è stato organizzato dalla palestra Sakura di via Giordani dove il pesante testimone è stato raccolto dal nuovo presidente, il maestro Franceso Sandalo che, come tantissimi piacentini, si è avvicinato alle arti marziali proprio grazie al maestro, scomparso all'età di 78 anni. Al termine della manifestazione, i fondi raccolti sono stati devoluti all'Hospice di Borgonovo.
