Sakura, nel ricordo del maestro Penna una donazione all'Hospice

Oltre settanta giovanissimi atleti per una giornata a tutto judo, ma soprattutto nel ricordo di una figura che ha lasciato un segno profondo. Vincenzo Penna, scomparso il 1° settembre dello scorso anno, è stato al centro dei pensieri di tutti nel corso del primo memorial andato in scena al palazzetto dello sport di via Alberici. Un evento che è stato organizzato dalla palestra Sakura di via Giordani dove il pesante testimone è stato raccolto dal nuovo presidente, il maestro Franceso Sandalo che, come tantissimi piacentini, si è avvicinato alle arti marziali proprio grazie al maestro, scomparso all'età di 78 anni. Al termine della manifestazione, i fondi raccolti sono stati devoluti all'Hospice di Borgonovo.

Ferrari, sandalo, mazzocchi, Emanuela ed Eleonora penna, dicarlo