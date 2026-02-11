Liberta - Site logo
Piacenza

Sakura, nel ricordo del maestro Penna una donazione all'Hospice

E' andato in scena nei giorni scorsi la prima edizione del memorial intitolato allo storico maestro del judo piacentino

Redazione Online
|3 ore fa
foto memorial
1 MIN DI LETTURA
Oltre settanta giovanissimi atleti per una giornata a tutto judo, ma soprattutto nel ricordo di una figura che ha lasciato un segno profondo. Vincenzo Penna, scomparso il 1° settembre dello scorso anno, è stato al centro dei pensieri di tutti nel corso del primo memorial andato in scena al palazzetto dello sport di via Alberici. Un evento che è stato organizzato dalla palestra Sakura di via Giordani dove il pesante testimone è stato raccolto dal nuovo presidente, il maestro Franceso Sandalo che, come tantissimi piacentini, si è avvicinato alle arti marziali proprio grazie al maestro, scomparso all'età di 78 anni. Al termine della manifestazione, i fondi raccolti sono stati devoluti all'Hospice di Borgonovo.
foto memorial Ferrari, sandalo, mazzocchi, Emanuela ed Eleonora penna, dicarlo
foto memorial Ferrari, sandalo, mazzocchi, Emanuela ed Eleonora penna, dicarlo
foto memorial sandalo premia i partecipanti
foto memorial sandalo premia i partecipanti
