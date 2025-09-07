San Lazzaro, Sarmatese e Pianellese iniziano con il turbo
In campo tutte le categorie del calcio piacentino per le sfide di Coppa: i risultati
Redazione Online
|16 ore fa
La rosa della Borgonovese
Domenica in campo per tutte le categorie del calcio piacentino, con Prima, Seconda e Terza alle prese con le rispettive Coppe.
In Prima, sfide a eliminazione diretta: brillano negli anticipi del sabato San Lazzaro e Sarmatese, convincenti vittorie per Pianellese e Borgonovese.
In Seconda (sfide secche), travolgente debutto dei Samurai a Cadeo, della Pol. Bieffe sul Corte Calcio, del Bobbio2012 Perino sul GossoPittolo e del San Giuseppe sulla Salicetese.
Nei mini gironi di Coppa Coni di Terza, solo Podenzanese e Gropparello a punteggio pieno.
Prima Categoria Coppa Emilia
Vigolzone-San Lazzaro 0-2
Sannazzarese-Sarmatese 0-3
Alsenese-Arquatese
Fontanellatese-Borgonovese 0-1
Fidenza-Soragna 1-0
Pianellese-Junior Drago 4-2
San Lorenzo-Ziano
Sporting Fiorenzuola-Lugagnanese 2-3
Seconda Categoria Coppa Emilia
BobbioPerino-GossolengoPittolo 3-1
Cadeo-Samurai 3-5
Pro Villanova-Caorso 1-1 (2-4 dcr)
Rottofreno-Pontolliese 2-3
San Giuseppe-Salicetese 3-1
San Polo-Podenzano 2-1
Pol.Bieffe-Corte Calcio 3-0
Libertas-Virtus Piacenza (ore 19)
Terza Categoria Coppa Coni 2ª giornata
Girone A
Alseno-Pontolliese U21 2-0
Atl.Pontolliese-Podenzanese 2-3
Riposa: Fulgor Fiorenzuola
Classifica: Podenzanese 6, Alseno 3, Pontolliese U21 1, Atletico Pontolliese 1, Fulgor 0.
Girone B
San Corrado-Vernasca 0-0
San Rocco-Vigolo 0-0
Riposa: Folgore
Classifica: Vernasca 4, San Corrado 4, Vigolo 1, San Rocco 1, Folgore 0.
Girone C
Gropparello-Travese 2-0
Omi Academy-Life in Sport 4-2
Riposa: RiverNiviano
Classifica: Gropparello 6, RiverNiviano 3, Omi Academy 3, Travese 1, Life in Sport 0.
Girone D
San Filippo Neri-Gerbido 0-0
Sant'Antonio-Bivio Volante (ore 17.30)
Riposa: Primogenita
Classifica: Primogenita 3, Bivio Volante 1, San Filippo Neri 1, Gerbido 0, Sant’Antonio 0.