San Lazzaro, Sarmatese e Pianellese iniziano con il turbo

Domenica in campo per tutte le categorie del calcio piacentino, con Prima, Seconda e Terza alle prese con le rispettive Coppe.

In Prima, sfide a eliminazione diretta: brillano negli anticipi del sabato San Lazzaro e Sarmatese, convincenti vittorie per Pianellese e Borgonovese.

In Seconda (sfide secche), travolgente debutto dei Samurai a Cadeo, della Pol. Bieffe sul Corte Calcio, del Bobbio2012 Perino sul GossoPittolo e del San Giuseppe sulla Salicetese.

Nei mini gironi di Coppa Coni di Terza, solo Podenzanese e Gropparello a punteggio pieno.

Prima Categoria Coppa Emilia

Vigolzone-San Lazzaro 0-2

Sannazzarese-Sarmatese 0-3

Alsenese-Arquatese

Fontanellatese-Borgonovese 0-1

Fidenza-Soragna 1-0

Pianellese-Junior Drago 4-2

San Lorenzo-Ziano

Sporting Fiorenzuola-Lugagnanese 2-3

Seconda Categoria Coppa Emilia

BobbioPerino-GossolengoPittolo 3-1

Cadeo-Samurai 3-5

Pro Villanova-Caorso 1-1 (2-4 dcr)

Rottofreno-Pontolliese 2-3

San Giuseppe-Salicetese 3-1

San Polo-Podenzano 2-1

Pol.Bieffe-Corte Calcio 3-0

Libertas-Virtus Piacenza (ore 19)

Terza Categoria Coppa Coni 2ª giornata

Girone A

Alseno-Pontolliese U21 2-0

Atl.Pontolliese-Podenzanese 2-3

Riposa: Fulgor Fiorenzuola

Classifica: Podenzanese 6, Alseno 3, Pontolliese U21 1, Atletico Pontolliese 1, Fulgor 0.

Girone B

San Corrado-Vernasca 0-0

San Rocco-Vigolo 0-0

Riposa: Folgore

Classifica: Vernasca 4, San Corrado 4, Vigolo 1, San Rocco 1, Folgore 0.

Girone C

Gropparello-Travese 2-0

Omi Academy-Life in Sport 4-2

Riposa: RiverNiviano

Classifica: Gropparello 6, RiverNiviano 3, Omi Academy 3, Travese 1, Life in Sport 0.

Girone D

San Filippo Neri-Gerbido 0-0

Sant'Antonio-Bivio Volante (ore 17.30)

Riposa: Primogenita

Classifica: Primogenita 3, Bivio Volante 1, San Filippo Neri 1, Gerbido 0, Sant’Antonio 0.