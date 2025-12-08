San Nicolò beffato da un rigore dubbio

Continua il buon momento per il San Nicolò femminile in Promozione. Il pareggio 2-2 contro il Real Salabolognese quarto in classifica, dopo l'illusione del successo accarezzata fino al (contestato) rigore avversario al 90', certifica la crescita della squadra di mister Lorenzo Merli, fra le più giovani del campionato. Piacentine ora settime con 9 punti dopo 8 gare, ma reduci da quattro risultati utili con i pareggi contro La Rocca e Endas Monti, oltre alla vittoria 5-1 sul Centro Polivalente, prima del pari di domenica. Rossonere che al Pietra sono andate sotto per la rete di Giovannini, brava a sfruttare un'uscita sbagliata della difesa. Dopo l'occasione sciupata dall'ottima Fenoglietto, un tiro finito alto al termine di un contropiede, l'ingresso di Danka dalla panchina dà maggiore forza alle piacentine a inizio ripresa. Il pari con la punizione di Covati dal limite, poi il gol di Danka, sull'assist di Fenoglietto, per il 2-1 a metà tempo. Nonostante le chance per chiudere il match, nel finale arriva il pareggio: sul rigore per un contatto dubbio fra Laurenzano e un'attaccante ospite, Rimondi non sbaglia dagli 11 metri. Domenica trasferta sul campo dell'Etica Ludis (Valsamoggia), fanalino di coda a 0 punti.

San Nicolò: Passarella, Guerra (Garbazza), Tanzi, Sivelli, Perazzoli, Covati, Valla (Merluzzo), Capra (Cignatta), Gemelli (Danka), Laurenzano, Fenoglietto. All. Merli.