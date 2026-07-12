Sartori è il re dell'open della Vitto, tra le donne successo parmense. FOTO
Il torneo di tennis si è concluso con finali caratterizzate da grande qualità
Redazione Online
|1 ora fa
Tennis di qualità alla Vittorino. Le finali del quinto Memorial "Domenico Mazzoni" non hanno tradito le attese e hanno gratificato lo sforzo della società biancorossa (montepremi complessivo dell'Open 4000 euro).Hanno inciso il loro nome nell'albo d'oro del torneo il piacentino Alessandro Sartori, 2.3 del Tc Borgotrebbia, che ha battuto (6-2; 6-3) il torinese 2.3 Andrea Motta, ed Elena Bocchi, 2.4 del Tc Parma, che ha superato (6-3; 6-4) Francesca Falleni, 2.5 dello Junior Tennis Milano. Il servizio completo sulle finali, su Libertà in edicola.
LA FOTOGALLERY DI DANIELE SAFRANEZ