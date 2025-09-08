Sartori tricolore, il tennis piacentino ha una nuova stella

È in un momento d'oro, ha trionfato a livello nazionale nella sua categoria e ora è pronto a diventare la “mina vagante” dei provinciali di casa nostra. Per ora si gode il trionfo Riccardo Sartori, il giovane portacolori del Tennis Club Borgotrebbia ha infatti vinto il campionato italiano di doppio Under 12 che si è svolto al Tennis Club “Alberto Bonacossa” di Milano.

Si tratta di un trofeo prestigioso, la Coppa Porro Lambertenghi rivolta ai giovani talenti del circuito italiano nelle categorie Under 12 maschile e femminile sia singolare che doppio con circa 200 partecipanti provenienti da tutto il Paese al via: Sartori, categoria 3.2 e classe 2013 del Borgotrebbia, ha preso parte sia al tabellone individuale che in quello di doppio dove ha fatto coppia con Diego Gentile (3.3) del Ten Sport Center di Cervia.

Inseriti come teste di serie numero 4, Sartori e Gentile hanno iniziato il loro cammino agli ottavi di finale dove hanno battuto Giovanni Buratto (3.4) e Viktor Zupic (3.5) con un netto 6-2 6-3, per approdare così ai quarti e passare il turno battendo Lorenzo Emanuel Burato (3.2) e Robert Sebastian Cadar (3.3) per 6-2 7-5. In semifinale è arrivato l'ostacolo più duro, la coppia testa di serie numero 1 formata da Samuel Tigani (3.1) e Mattia Bongiovanni (3.2), sconfitta al termine di una vera battaglia con il punteggio di 2-6 6-3 10-6: a questo punto nessuno poteva più fermare il piacentino e il suo compagno di doppio, che nella finalissima si sono trovati di fronte la coppia testa di serie numero 7 formata da Giovanni Parodi (3.1) ed Eros Longhena (3.4) battuta per 7-5 7-5.

Una grandissima soddisfazione per Sartori, che nel frattempo si è anche cimentato nel singolare dove ha esordito battendo Mattia Maselli (3.3) per 6-1 2-6 7-5, poi ha avuto la meglio su Adam Cabibel (3.3) per 6-4 7-5, ma ai quarti di finale si è dovuto arrendere a Mattia Bongiovanni (3.2) per 6-1 6-3. Ora test ai campionati provinciali per Riccardo, dove se la vedrà con i suoi compagni di Club, il fratello Alessandro Sartori e Luca Galazzetti, per la vittoria finale.