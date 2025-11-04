Savi d'argento nel salto in alto con i pattini
Altro exploit dell'atleta della Felix agli Europei andati in scena nel Frosinate
Franco Polloni
|37 minuti fa
il salto di Savi (europei 2025 -Anagni) Gianmarco Savi sul podio
Con i pattini ai piedi, Gian Marco Savi si è laureato vice campione d'Europa. Ancora un'impresa per l'atleta della Felix Fiorenzuola che, nella specialità del free jump (salto in alto con i pattini inline) ha centrato l'incredibile misura di un metro e 67 centimetri. Nel frosinate, Savi si è inchinato soltanto al moldavo Maxim Caraion che ha fatto segnare identica misura, ma con un numero inferiori di errori nei diversi tentativi. Uno scivolone all'ultima possibilità a disposizione, Savi non è riuscito a salire a quota 1,69 che lo stesso atleta valdardese ha definito «nelle mie corde». Leggi tutto qui