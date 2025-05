Scudetto al Napoli, esplode la festa anche a Piacenza

La scaramanzia ha imposto di aspettare rigorosamente il triplice fischio della sfida con il Cagliari, poi anche a Piacenza è esplosa la festa dei tifosi del Napoli, neo-campione d'Italia grazie alla vittoria di questa sera per 2-0. Erano più di 400 riuniti nel piazzale di strada Valnure su si affaccia in Napoli Club Piacenza, per guardare la partita in trepidante attesa. Poi l'urlo liberatorio, i cori e gli immancabili fuori d'artificio, che hanno caratterizzato anche altre zone della città