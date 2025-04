Seconda giornata per gli Under 17 della Easter Cup

Una vittoria e una sconfitta per la del Bakery Piacenza Basket Club Young nell'Easter Cup, il torneo di casa riservato alla categoria Under 17 Eccellenza in corso tra PalaFranzanti e PalaSan Lazzaro. Ieri mattina i giovani biancorossi allenati da Ludovico Bazzoni hanno piegato 70-56 i mantovani dello Stings Curtatone per poi cedere nel pomeriggio all'Argenta (54-80), dominatrice della prima giornata nel girone bianco. Stamattina alle 11,15 al PalaFranzanti Piacenza sfiderà Udine nell'ultima partita del girone, cruciale per definire il posizionamento in vista della fase ai incroci del pomeriggio, preludio alle finali di domani al PalaFranzanti che faranno calare il sipario su questa edizione 2025 della manifestazione giovanile. La fase incroci vedrà sfidarsi la terza del girone bianco contro la quarta del girone rosso e viceversa; stesso discorso per le due prime classificate dei raggruppamenti iniziali.