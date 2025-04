Bakery Piacenza in finale per il terzo posto all’Easter Cup 2025

Bakery Piacenza Basket Club Young nell'Under 17 Eccellenza maschile. Ieri mattina, i giovani biancorossi allenati da Ludovico Bazzoni hanno ceduto di misura a Udine (57-62) nella gara che chiudeva il girone bianco. Il braccio di ferro è stato serrato per tutto l'incontro, con i friulani che hanno fatto la differenza solamente nel finale. La sconfitta, comunque, non ha impedito alla formazione di Piacenza di chiudere il raggruppamento al secondo posto, con l'arrivo a quota 2 punti a braccetto con Mantova e gli stessi friuliani ma con una miglior differenza punti. Così, la squadra di Bazzoni si è garantita un posto almeno tra le prime quattro nella manifestazione di casa. Nella fase a incroci di ieri pomeriggio, la Bakery Piacenza Basket Club Young si è confrontata con la capolista del girone rosso Rovereto, tenendo testa ma cedendo con il punteggio finale di 69-81. Oggi l'Easter Cup 2025 vedrà il suo epilogo con il PalaFranzanti teatro di tutte le sfide. Sarà finale terzo-quarto posto per lanell' Easter Cup , il torneo di casa che si concluderà oggi - sabato 19 aprile - con le finali al PalaFranzanti dopo tre giorni di pallacanestro giovanile riservato alla categoria. Ieri mattina, i giovani biancorossi allenati dahanno ceduto di misura a Udine (57-62) nella gara che chiudeva il girone bianco. Il braccio di ferro è stato serrato per tutto l'incontro, con i friulani che hanno fatto la differenza solamente nel finale. La sconfitta, comunque, non ha impedito alla formazione di Piacenza di chiudere il raggruppamento al secondo posto, con l'arrivo a quota 2 punti a braccetto con Mantova e gli stessi friuliani ma con una miglior differenza punti. Così, la squadra di Bazzoni si è garantita un posto almeno tra le prime quattro nella manifestazione di casa. Nella fase a incroci di ieri pomeriggio, la Bakery Piacenza Basket Club Young si è confrontata con la capolista del girone rosso Rovereto, tenendo testa ma cedendo con il punteggio finale di 69-81. Oggi l'Easter Cup 2025 vedrà il suo epilogo con il PalaFranzanti teatro di tutte le sfide.

La "maratona" sotto canestro partirà alle 9,30 con la sfida settimo-ottavo posto tra Teramo e Chieri, mentre alle 11,30 inizierà quella per il quinto-sesto posto che metterà di fronte Udine e Curtatone. Nel pomeriggio, i match che decideranno il podio dell'edizione 2025 dell'Easter Cup: alle 15.30 andrà in scena la finale terzo-quarto posto, con Piacenza in campo contro i padovani del Vigodarzere a caccia della medaglia di bronzo ,mentre la vincitrice emergerà dalla finalissima delle 17.30 tra Argenta e Rovereto che si contenderanno il trofeo. Questi i risultati, ma la vera vittoria per gli organizzatori è vedere l'entusiasmo e la passione dei cestisti in erba e la soddisfazione delle società partecipanti per la consueta riuscita positiva dell'evento.