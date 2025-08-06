Sei Giorni delle Rose azzurra, doppio argento nella serata conclusiva

Si chiude col botto l’edizione 2025 dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – Sei Giorni delle Rose Bianche. Al velodromo “Attilio Pavesi”, una settimana di grande ciclismo su pista ha vissuto il suo apice nella serata conclusiva, con un pubblico sempre più numeroso e lo show del campione olimpico Benjamin Thomas. Le ultime due gare Elite hanno regalato spettacolo: nella corsa a punti femminile Marion Borras ha vinto davanti a Chiara Consonni (argento) e Valentine Fortin. Nell’Americana maschile Elite, successo ai russi Bugaenko-Zarakovskiy, con gli azzurri Matteo Fiorin e Matteo Donegà secondi all’ultima gara della carriera. Tra i giovani, applausi per i Giovanissimi nei Primi Sprint e gli Allievi nella corsa a punti. Edizione da record per partecipazione femminile e con tante giovani promesse in rampa di lancio. Dopo 28 anni, la passione di Fiorenzuola non conosce soste.