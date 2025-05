Serata dedicata alla Placentia Half Marathon su Telelibertà

Le emozioni, i sorrisi e il grande cuore della 28esima edizione della Placentia Half Marathon saranno al centro dello speciale di Telelibertà dedicato alla tre giorni di festa che ha saputo coinvolgere l’intera città. Stasera, dalle 20.15, sul canale 76 del digitale terrestre rivivremo i momenti più significativi di un evento corale in continua crescita. Un’edizione da record sia per quanto riguarda il numero di partecipanti che per il numero di iniziative collaterali organizzate all’insegna dello sport, della condivisione e della solidarietà.

Molto più di una gara. Molto più di una sfida tra atleti provenienti da tutto il mondo. Nel programma curato dal giornalista Marco Vincenti spazio alle voci dei campioni, dei volontari, dei rappresentanti delle associazioni e dei tanti protagonisti che hanno contribuito a rendere speciale, ancora una volta, la nostra mezza maratona.

Al termine, alle 20.30 nuova puntata di Finishila, il format di Michele Rancati realizzato assieme all'Acrobatic Fitness, dedicato proprio alla mezza maratona.