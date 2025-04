Si profila un derby per la panchina: Piace e Fiore vogliono Franz

Sembra profilarsi un derby Piacenza-Fiorenzuola per la panchina. Sono da tempo iniziate le manovre di ricostruzione per entrambi i club e non solo via Gorra ambisce ad Arnaldo Franzini quale guida tecnica per il campionato 2025/2026. Nei giorni scorsi, incontro tra il presidente Luigi Pinalli e lo stesso allenatore, da poche settimane sollevato di mister del Lumezzane. Il Piacenza, tra i possibili sostituiti di Stefano Rossini a fine campionato, è interessato all'ex difensore Giuseppe Commisso, tecnico della Casatese.

Tornando in casa Fiorenzuola, caccia anche a un nuovo direttore sportivo: nelle scorse settimane, sondaggio con Alberto Biagini, attualmente direttore dell'area tecnica del Cittadella Vis Modena e il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. Nessun contatto diretto invece con Massimo Cerri, altro ex Piacenza, attualmente svincolato.