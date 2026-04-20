Si separano le strade del Piace e di Mino Lucci. Anche Rizzo a Zona Calcio

Il Piacenza sta già pensando alla prossima stagione, cambierà sicuramente pelle in diversi ambiti e il primo a subire un mutamento significativo è il settore giovanile che perde una storica bandiera biancorossa: Settimio Lucci non sarà più il responsabile dell'area metodologica. L'anticipazione l'ha data ieri sera a Telelibertà il giornalista Paolo Gentilotti, in diretta a Zona Calcio, programma condotto da Michele Rancati e che ha avuto tra gli ospiti anche i giornalisti Giorgio Lambri e Marco Villaggi e il difensore del Piacenza Enrico Bertin. Lucci dunque non rinnoverà il contratto, lo ha già comunicato alla dirigenza e cercherà una nuova avventura sempre nel calcio giovanile, ma non sarà sicuramente al Nibbiano. Confermata anche l'indiscrezione sull'entrata in società di un nuovo socio e ci si aspetta la firma del rinnovo di mister Franzini.

L'ospite della serata però ieri è stato Enrico Bertin, difensore del Piace e che ora ha due obiettivi nel breve periodo: "I playoff che dobbiamo vincere a ogni costo e poi la maturità. Nel mio futuro ci sarà sicuramente l'iscrizione alla facoltà di Ingegneria aerospaziale" ha spiegato l'esterno classe 2007.

Nel finale di trasmissione, spazio al calcio femminile con le celebrazioni per il Piacenza promosso in Serie C: la presenza del club capitanato da Totò Rizzo pone fine a un'assenza, nei tornei nazionali femminili, che durava da ben 42 anni: "Queste ragazze mi hanno ridato entusiasmo, ero ormai demotivato nell'ultimo anno di esperienza nel maschile" ha detto il dirigente e tecnico biancorosso.