Si separano le strade di Pianellese e mister Soressi: squadra a Salami

Si separano le strade di Pianellese e di mister Davide Soressi. Società valtidonese e tecnico si sono separati in maniera consensuale: alla base della decisione, l'andamento della squadra al di sotto delle aspettative nel campionato di Prima Categoria. A prendere il posto dell'ex centrocampista, sarà Mattia Salami, vice di Soressi e che guiderà la squadra fino al termine del torneo che vede la Pianellese a -12 dalla zona playoff.