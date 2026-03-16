Si separano le strade di Pianellese e mister Soressi: squadra a Salami
Alla base della scelta operata in maniera consensuale, il rendimento negativo della squadra valtidonese
Redazione Online
|2 ore fa
Mister Davide Soressi - Foto Bersani
Si separano le strade di Pianellese e di mister Davide Soressi. Società valtidonese e tecnico si sono separati in maniera consensuale: alla base della decisione, l'andamento della squadra al di sotto delle aspettative nel campionato di Prima Categoria. A prendere il posto dell'ex centrocampista, sarà Mattia Salami, vice di Soressi e che guiderà la squadra fino al termine del torneo che vede la Pianellese a -12 dalla zona playoff.
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