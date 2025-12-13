Sitting Volley, la Gas Sales Bluenergy apre la regular season

La formazione biancorossa della Gas Sales Bluenergy Sitting Volley, di ritorno dal fine settimana a Siderno (Reggio Calabria) dove ha conquistato il terzo posto nel torneo di Coppa Italia, è già pronta al prossimo appuntamento: il primo, ma anche l’ultimo casalingo. Domenica a partire dalle 10 tutte le formazioni del girone A del campionato di A1 maschile di sitting volley (pallavolo che unisce atleti con e senza disabilità, che si gioca stando seduti) si concentreranno al PalabancaSport per aprire la regular season.

L’ingresso è libero per tutte le quattro gare che si disputeranno tra le quattro formazioni presenti all’appuntamento (Gas Sales Bluenergy Sitting Volley, Diasorin Fenera Chieri, AD Astra Sesto San Giovanni e SV2001 Garlasco).

Per Piacenza domenica sarà perciò l’unica occasione stagionale per poter tifare la formazione biancorossa di sitting volley nelle mura di casa, ed entrare in contatto con un progetto nato grazie alla collaborazione tra il club biancorosso, GiocoParma asd e Volley Club Cesena al fine di promuovere un movimento che unisce inclusività, sport e competizione."