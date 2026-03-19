Sofia d'oro in Piemonte, medaglie piacentine nel twirling

Si chiama Fbl (acronimo dell'adagio dialettale «Fà balà l'oc» che tradotto letteralmente significa «Fai ballare l'occhio) ed è l'unica società che consente la pratica del twirling in tutta l'Emilia Romagna. Nelle palestre di Gragnano e di Sarmato, agli ordini dell'istruttrice Elisabetta Guglielmetti è dunque possibile cimentarsi con una disciplina che, a breve, dovrebbe rientrare nel novero degli sport olimpici. Nel frattempo, le ragazze piacentine si stanno mettendo in evidenza con risultati considerevoli, come nel caso di Sofia Liccardo, 19enne che, nei giorni scorsi, ha conquistato l'oro ai Campionati interregionali, mettendo in fila le rivali di Piemonte e Liguria.

«Sì, una sorta di ginnastica artistica resa ancor più impegnativa dall'utilizzo del bastone durante l'esibizione su base musicale - ha spiegato l'allenatrice -: uno sport che consiglio vivamente perché è completo e consente di sviluppare forza fisica, agilità e permette di dare sfogo alle abilità artistiche delle atlete». Su Libertà in edicola, l'articolo completo