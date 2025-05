Sono piacentine due piccole regine del karate

Doppia medaglia d'oro per la Yama Arashi a Rimini nel sesto Campionato nazionale Wkaeda (World Karate Association e Discipline Associate), gara di karate nelle specialità kata e kumite con oltre 400 atleti in rappresentanza di tutte le regioni italiane.

La formazione piacentina guidata dal maestro Imerio Gerevini ha partecipato con ragazzi delle categorie Children (8-11 anni), Mini Cadetti (12-14 anni), Cadetti (15-17 anni) e con Gianni Azzali nei Veterani (over 50).

La Yama Arashi ha portato a Piacenza il titolo nazionale con Melissa Puscas, che dopo mesi di preparazione ha debuttato alla grande nel kumite (combattimento), e ha vinto la gara a coppie Kata dove la Puscas era affiancata da Valentina Morenghi. Il bottino vede anche un argento (conquistato da Hassani Roamisae Azami, Mini-Cadetti cinture arancioni Kata) e ben dodici bronzi a firma di Adam Chkouri, Peter Angelillo, Mohamed Yahya El Gotai, Lorenzo Barletta, Hajar Ouassi, Veronika Lavzoska, Melissa Puscas, Gianni Azzali, del team Kata (Sofia Bonomolo, Caterina Franchi e Veronika Lavzoska), Luca Albenzio, Mayra Puscas e Hassani Romaisae Azami.