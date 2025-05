Granelli terza con il Karate Farnesiana a Busto Arsizio

Otto tatami, tutti dotati di video review e con l’assistenza di cento arbitri a fronte di 1.325 atleti tesserati per 277 società. Numeri notevoli quelli dell’Open League Fijlkam di Busto Arsizio, dove il Karate Farnesiana non ha tradito le attese con i suoi giovani che hanno avuto in Gaia Granelli la punta di diamante. La Cadetta allenata dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli e dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni ha centrato la medaglia di bronzo tra le 41 atlete di peso inferiore a 54 chilogrammi. All’Arena E-Work, dopo la sconfitta con la campionessa d’Italia, la piacentina ha tirato fuori tutto il carattere e raggiungendo la finale per il terzo posto dove ha surclassato un’atleta veneta con il punteggio di 7-1. Con questo risultato, Granelli si piazza tra le prime cinque atlete del ranking azzurro.

Bel risultato anche per Martina Ponenti, al suo esordio in gare di così alto spessore nella categoria Under 14 (– 42 kg.), che ha perso di misura il quarto incontro per 1-0, punto subito all’ultimo secondo con l’atleta della Lombardia, ma ha conquistato comunque un importante quinto posto finale. Anche Aicha Kouhaih, al suo secondo Open League, ha chiuso quinta nella categoria Under 14 (– 52 kg). Per la squadra piacentina si avvicina ora il Campionato italiano Cadetti di Ostia.