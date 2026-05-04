Sport e inclusione, tornano i Giochi OlimPC

Dal calcio al volley, dall’equitazione alla scherma, fino alle moto e al karate. Tornano per la quarta edizione i Giochi OlimPC, appuntamento dedicato a sport e inclusione racchiuso in un’unica giornata che vedrà protagonisti oltre cento giovani con disabilità, immersi nella natura lungo l’argine del Po.

L’iniziativa ha un obiettivo concreto: raccogliere fondi a favore di alcune associazioni. Nelle precedenti edizioni sono stati donati quasi ventimila euro ogni anno, trasformando l’attività sportiva in un aiuto tangibile. L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio all’Agriturismo Isolone di San Rocco al Porto. L’organizzazione è affidata all’associazione Piace E20 Asd, presieduta da Matteo Raffi, affiancato da Andrea Alborghetti.

«Vogliamo innanzitutto far provare ai ragazzi attività diverse – spiega Raffi – ci possono essere discipline che non hanno mai sperimentato e che potrebbero rivelarsi più vicine alle loro attitudini. Per questo parliamo di Giochi OlimPC: l’idea è proprio quella di offrire tante opportunità».

La giornata proseguirà in serata con una cena benefica finalizzata alla raccolta fondi per sei associazioni - Il Faro 23 di Fidenza, Piacenza in Blu, Oltre l’Autismo, Assofa, Dream Team e No Limits di Lodi - con l’obiettivo di destinare a ciascuna un contributo di duemila euro.