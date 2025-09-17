Sport gratuito per 129 under 18, con il Fondo sociale

Saranno 129 i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze di famiglie con fragilità economiche che quest’anno potranno praticare un’attività sportiva grazie al Fondo sociale per lo sport, iniziativa nata nel 2022 per assicurare ai giovani Under 18 il diritto inalienabile all’educazione fisica, anche extrascolastica, come elemento fondamentale di aggregazione e di educazione a stili di vita sani e valori positivi. Il fondo quest’anno ammontava a 45mila euro di risorse, messe in campo da Fondazione di Piacenza e Vigevano, Banca di Piacenza, Comune di Piacenza e Conad Centro Nord, tutte stanziate tramite bando per accogliere le richieste di 38 società sportive.

Il bando istituito per erogare i fondi è stato indetto nel luglio scorso, si è chiuso l’8 settembre e vi potevano partecipare tutte le Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) dei territori di Piacenza e di Vigevano, segnalando le situazioni di fragilità di cui intendono farsi carico. Si tratta in genere di famiglie in serie difficoltà economiche o con prole numerosa, per le quali è difficile sostenere il pagamento della quota di tesseramento annuale, che varia in media dai 300 ai 600 euro. A Piacenza e provincia riceveranno un sostegno per accogliere 119 ragazze e ragazzi di famiglie in situazione di fragilità familiare le Asd Audax Calcio Libertas, Folgore, Junior Calendasco, Libertas San Corrado, Amicizia Sport, Boxe Piacenza, Circolo scherma Pettorelli, Lyons Propaganda, Miovolley, Rugby Lyons, San Polo Calcio, Special Dream Team, Taekwondo Csak, Volley Team 03, Gymnasium Roller School, Bakery Basket, Centro sportivo Farnesiana Karate, Elephant Rugby Gossolengo, Fcd Riverniviano, Fcd San Giuseppe Calcio, Freetime, GS Cadeo calcio, Piacenza Baseball, Piacenza Basket, Piacenza Rugby, Piacenza Volley, Polisportiva VII Castelli Gazzolesi, Spes Borgotrebbia, Tennis Club Farnesiana, San Lazzaro Farnesiana, Turris, Usd Gossolengo Pittolo, Lugagnanese, Virtus Piacenza, You Energy Volley. Accolte anche sul territorio di Vigevano le richieste di Asd Vigevano Academy, Pallamano Vigevano e Vigevano Calcio 1921, che assicureranno il diritto allo sport a 10 giovani.